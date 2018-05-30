احمد ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کادر فنیِ تیم ملی «ب» در بازی های آسیایی جاکارتا گفت: قبلا اعلام کرده بودیم اگر با سیچلو به نتیجه نرسیم کادر صد در صد ایرانی را برای تیم ملی انتخاب خواهیم کرد. پس از انصراف سیچلو، در هیات رئیسه فدراسیون تصمیم گرفتیم کادر فنی صد در صد ایرانی را معرفی کنیم.

وی درباره زمان اعلام کادر فنی گفت: بعد از تعطیلات قطعا راجع به کادر فنی تیم ملی «ب» تعیین تکلیف خواهد شد و لیست را اعلام خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه افزود: حدود ۵۸ نفر را به کمیته ملی المپیک معرفی کرده ایم تا از بین آنها نفرات انتخاب شوند. بازیکنان در حال تمرین هستند و خود را آماده می‌کنند تا کادر فنی مشخص شود.

ضیایی در پاسخ به این سوال که ظاهرا ۱۲ نفر اصلی برای حضور در بازی های آسیایی مشخص شده اند تصریح کرد: خیر چنین موضوعی صحت ندارد. لیست ۵۸ نفره را به کمیته ملی المپیک ارسال کرده ایم و نفرات اصلی مشخص نشده اند. پس از معرفی کادر فنی آنها بازیکنان را گزینش خواهند کرد.

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که گفته می شود، علی رغم فعالیت سیچلو در ایران او طبق قرارداد حقوق دریافت می کرده است؟ گفت: خیر چنین چیزی صحت ندارد و سیچلو دریافتی از ایران نداشته است. سیچلو پیش از حضور من قرار دادی را با فدراسیون داشته است. باید در این زمینه تصمیم گیری شود. پس از مسابقات زیر ۲۳ سال به سیچلو اعلام می شود به دلیل حضورش در تیم باشگاهی نصف قراردادش را با ایران حفظ کند و در واقع نصف رقم قرارداد را دریافت کند تا زمانیکه به تیم ایران بپیوندد.

ضیایی در ادامه تاکید کرد: به دلیل اینکه سیچلو به ایران نیامد طبیعی است که پرداختی برای او صورت نگیرد و امکان پذیر نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در قرارداد سیچلو قید شده است که ادعایی در این باره نداشته باشد؟ تصریح کرد: باید از نظر حقوقی بررسی شود. پرداخت قرارداد مشروط به برگشت سیچلو به تیم ملی بوده است. بعید است که او ادعایی داشته باشد.

رئیس فدراسیون والیبال درباره سال پرترافیک والیبال نیز اظهار کرد: باید یک تیم سوپر لیگی را برای حضور در AVC CUP آماده کنیم. تیم خاتم اردکان نیز نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا خواهد بود. باید این دو تیم را از نظر کادر فنی و بازیکنان تقویت کنیم چراکه آبروی مملکت هستند و باید از والیبال ایران دفاع کنند.

ضیایی در ادامه افزود: تیم ملی در حال حاضر در لیگ ملت های والیبال حضور دارد. بازی های آسیایی جاکارتا و رقابت های قهرمانی جهان را نیز در ادامه خواهیم داشت. مردم برای تیم ملی دعا کنند و ان شالله ملی پوشان موفق شوند.