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۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۷:۴۷

دادستان صحنه:

کشت‌های برنج در شهرستان صحنه معدوم سازی می‌شود

کشت‌های برنج در شهرستان صحنه معدوم سازی می‌شود

کرمانشاه- دادستان شهرستان صحنه با اشاره به ممنوعیت کشت برنج در این شهرستان گفت: کشت برنج در شهرستان صحنه معدوم سازی می‌شود.

صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ممنوعیت کشت برنج در شهرستان صحنه اظهار داشت: کشور ما چند سالیست که با مشکل کم آبی و در برخی از نقاط خشکسالی مواجه است و از سویی بیشترین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی مصرف می شود لذا باید در این راستا تمهیداتی اندیشیده شود.
وی با تاکید بر تدوین الگوی جامع کشت با هدف دستیابی به توسعه پایدار و متناسب با هر منطقه افزود: در این طرح از کشت محصولات آب بر مانند برنج جلوگیری می شود.
دادستان شهرستان صحنه گفت: متاسفانه شاهد بودیم که در برخی از نقاط استان به ویژه در شهرستان صحنه از چندین سال گذشته به اشتباه کشت برنج ترویج شده است و هم اکنون رونق دارد.
وی افزود: این موضوع در دستور کار قرار داده شد و پیگیری های متعدد انجام شد و بنا را بر این گذاشتیم که با توجه به اینکه کشت برنج آسیب جدی به منابع زیرزمینی و آبهای سطحی وارد می کند، با کشت برنج مقابله شود.
صمدی بیان کرد: متاسفانه همچنان برنج در شهرستان صحنه کشت می شود و سال گذشته شاهد کشت حداقل ۱۰۰۰ هکتار برنج در شهرستان صحنه بودیم که حجم بسیار زیادی از آب زیرزمینی را تلف می کرد.
وی افزود: در این راستا اقدامات خوبی انجام دادیم اما مجموعه شورای حفاظت از آب استان باید از مجموعه اقدامات شهرستان حمایت داشته باشد و ما چندین مانع در این راه داریم، متاسفانه هنوز آب وکم آبی دغدغه برخی از مسئولین نیست و عدم همراهی و همگامی استان با سیاست های ابلاغی از مرکز کشور نیز مشکل ساز است.
صمدی تاکید کرد: ما به طور جدی بنای بر برخورد داریم و در روزهای اخیر دستور معدوم سازی چندین مورد خزانه کشت برنج صادر شد و در ادامه مجبور هستیم جریمه های سنگین و در صورت نیاز تخریب کشتهای برنج انجام شود.
کد مطلب 4310707

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