دست سازمان انرژی اتمی روی ماشه است/اقدامات ایران خلاف برجام نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان صبح امروز(سه شنبه) در نشست خبری پیرامون سخنرانی روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص پیشبرد فعالیت های هسته ای در چارچوب برجام و سرعت دادن در دستیابی به ظرفیت ۱۹۰ هزار سو غنی سازی اظهار داشت: روز گذشته رهبرمعظم انقلاب فرمانی صادر کردند که سازمان انرژی اتمی در یکسری زمینه هایی که در چارچوب برجام است و خارج از برجام نیست، فعالیت هایی را آغاز و سرعت ببخشد.

وی با بیان اینکه ما قبل از برجام توافقنامه پادمانی را مدنظر قرار می‌دادیم و بعد از برجام به این توافق، پروتکل الحاقی و ملاحظات برجامی اضافه شد، گفت: فعالیت های هسته‌ای ایران صلح آمیز است و مبنای آن فتوای مقام معظم رهبری است. طبق این فتوا تولید و انباشت سلاح های هسته ای برای کشور ما حرام است و ما همواره خود را ملتزم به این اصل می‌دانیم و هیچ وقت از این اصل منحرف نشدیم.

صالحی تاکید کرد: ما باید چند اصل را باید مدنظر قرار دهیم. یک اصل التزام به تعهدات است که رهبرانقلاب فرمودند اگر جمهوری اسلامی تعهدی را پذیرفت ملتزم به آن تعهدات است؛ این یک اصل اخلاقی و دینی است. این اصل همواره برای ما در سازمان انرژی اتمی مهم بوده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه تامین برق هسته ای و سوخت نیروگاه های هسته‌ای دو هدف مهم ماست، اظهار کرد: صنعت هسته‌ای از این جهت اهمیت دارد و باید در تولید انرژی جایگاهی مهمی برای آن درنظر گرفته شود. اصل سوم ما اهمیت صنعتی شدن فعالیت‌های هسته‌ای است که تاکید مقام معظم رهبری از ابتدای انقلاب تاکنون، همین بوده است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره بر صنعت و فناوری هسته‌ای تاکید داشتند و حمایت می‌کردند، گفت: طبق فرمایشات ایشان همزمانی تحریم و برجام غیرممکن است. ما نمی‌توانیم هم برجام را داشته باشیم و هم تحریم‌ها را تحمل کنیم. ما همانطور که رهبر انقلاب هم فرمودند، برجام معیوب شده را قبول نداریم.

صالحی تاکید کرد: فناوری هسته‌ای یک فناوری دوگانه است. این فناوری در هر کشوری ایجاد شده باشد، از نظر افکار عمومی دارای ظرفیت دوگانه صلح آمیز و غیر صلح آمیز است. ما بدنبال استفاده صلح‌آمیز هستیم اما متاسفانه غرب تلاش می‌کند این فناوری را تبدیل به یک نقطه ضعف برای ما کند. امکان استفاده از این فناوری در حوزه های صنعت، کشاورزی و پزشکی است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه زیرساخت‌های تاسیسات نطنز برای چندصد هزار سو آماده است، گفت: ما نمی‌پذیریم که برجام مجددا مورد مذاکره قرار بگیرد.

صالحی با تاکید براینکه ما دیروز نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرستادیم و اقداماتی که قرار است آغاز کنیم را شرح دادیم، گفت: اقدامات ما خلاف برجام نبوده و واکنش ایران نیز به معنای شکست مذاکرات نیست.

وی با بیان اینکه طرف مقابل اراده ملت ما را نیازماید زیرا آزموده را آزمودن خطاست، اظهار کرد: اگر قرار باشد درحوزه های وسیعی قدم برداریم، آن وقت شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: درصورت فروریزی برجام خیلی چیزها عوض خواهد شد که البته امیدواریم این اتفاق نیفتد. سازمان انرژی اتمی خود را برای همه سناریوها از قبل آماده کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دست سازمان انرژی اتمی روی ماشه است، گفت: نباید اینطور باشد که وقتی بزرگان نظام دستوری دادند ما تازه دور خودمان بچرخیم.

وی گفت: دستورالعملی که آقای رئیس‌جمهور در نامه‌ای به سازمان انرژی اتمی اعلام کردند، ۳ مورد مشخص از جمله تولید UF۶، کارخانه تولید UF۴ و بحث مرکز جدید تولید سانتریفیوژ بود.

صالحی خاطرنشان کرد: ما نگفتیم که سانتریفیوژ جدید مونتاژ می‌کنیم بلکه گفتیم زیرساخت و الزامات را فراهم می‌کنیم و حالا با اقداماتی که انجام خواهیم داد بسیاری از افراد که به ما انتقاد داشتند خواهند دید که ما نه تنها پل‌های پشت سر را خراب نکردیم، بلکه پل‌های بسیاری را پیش روی خود ایجاد می‌کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازطراحی رآکتور اراک گفت: طراحی پایه‌ای رآکتور اراک به طور کامل به پایان رسیده و سرتیفیکیشن طرف مقابل یعنی چینی‌ها، آمریکایی‌ها و گروه ۱+۵ از نظر فنی و طراحی‌های ما مورد تأیید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال یک طراحی تفصیلی برای رآکتور اراک هستیم که ایران به طور کامل انجام داده است، گفت: طراحی‌های قبلی نیز توسط ایران انجام می‌شد. آنها طراحی‌های ما را مورد بررسی قرار می‌دادند و اگر ایراداتی داشتند با متخصصان ما صحبت می‌کردند. این مسائل آخرین مراحل خود را طی کرده است.

صالحی ادامه داد: امروز بحث طراحی تفصیلی را داریم که به طرف چینی ارائه شده است و آنها هم در حال بررسی هستند. هیات ما هم اکنون در چین مستقر است و موضوعات را بررسی می‌کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: ما به آستانه تهیه نقشه ها و ساخت تجهیزات جدیدی مثل «کالاندریا» رسیده ایم. ابعاد همه چیز روشن است و عملا باید سفارش تجهیزات بدهیم.

وی افزود: در بحث نوسازی و بهسازی رآکتور اراک نسبت به زمان‌بندی مدنظر جلو هستیم.

صالحی با باین اینکه اگر قرار باشد از برجام خارج شویم می‌توانیم حداکثر تا دو سال تعداد سانتریفیوژها و درصد غنی سازی خود را افزایش دهیم، تصریح کرد: ایران توجه ویژه ای به استحکام NPT دارد و همانطور که گفتم برجام به عنوان یک عامل اعتمادساز در موضوع NPT مطرح است که در صورت نبود آن، NPT هم می‌تواند دچار تزلزل شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: اگر برجام به هر دلیلی بهم بخورد دیگر کسی به دیگری اعتماد نمی‌کند و از آنجا که بنای NPT هم براساس اعتماد واقع شده است، این معاهده بین‌المللی سست خواهد شد و به همین دلیل است که می‌گویم امیدواریم برجام به عنوان عامل ثبات و حفظ NPT پابرجا بماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با انجام اقداماتی که ما در حال حاضر مشغول اجرای آنها هستیم، اتفاقی در خصوص تعهداتی که در قالب برجام داریم رخ نمی‌دهد. بازرسی‌ها ادامه خواهد داشت و تعهدات ما در قالب ملاحظات برجامی، پروتکل پادمانی و پروتکل الحاقی همچنان حفظ می‌شود و مادامی که در برجام هستیم این تعهدات را خواهیم داشت.