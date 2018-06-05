دل مردم را خالی نکنید/لزوم حفظ وحدت ملی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری بامداد چهارشنبه و در مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر امام خمینی(ره) ضمن تسلیت شهادت امام علی(ع) گفت: باید در گفتار و عمل پیرو راستین آن حضرت باشیم.

وی سپس به سالروز ارتحال امام(ره) و قیام ۱۵ خرداد اشاره کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور افزود: هیچکس مانند امام بزرگوار(ره) ارزش و عظمت قیام ۱۵ خرداد را درک نکرد، این که امام(ره) روز ۱۵ خرداد را یوم الله دانستند، دال بر اهمیت آن روز و نقش آفرینی مردان مرد آن روز است، امام به زیبایی این اهمیت را دریافته و درک کردند، بعد از سخنرانی آتشین امام(ره) در عصر عاشورا در مدرسه فیضیه سبب دستگیری ایشان شد و حاج آقا مصطفی خبر دستگیری پدر را اعلام می کند و مردم در قم، تهران، ورامین، پیشوای ورامین و امام زاده جعفر(ع) حرکت کردند.

شهدای ۱۵ خرداد و سردمداران این قیام مظلوم واقع شده اند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مردم ورامین در پل باقرآباد به گلوله بسته شده و به شهادت رسیدند، مرحوم طیب حاج رضایی در دفاع از امام از میدان قیام امروز به سمت بازار و ایستگاه رادیو آمدند، جلوی بازار جمعی را به رگبار بسته و دستگیر کردند، مرحوم شهید طیب حاج رضایی و مرحوم حاج اسماعیلی و جمعی دیگر از افراد میدان تره بار تهران را دستگیر کردند.

وی به هم بند بودن خود با جمعی از زندانیان قیام ۱۵ خرداد، در سال ۴۶ اشاره کرد و افزود: این قیام کنندگان را چنان شکنجه می کردند، که همه بدن آن ها غرق خون بود، شهدای ۱۵ خرداد در تاریخ مظلوم واقع شده و ناشناخته ماندند، مرحوم طیب و حاج اسماعیل را زیر سخت ترین شکنجه ها بردند، که بگویید فلانی به ما پول داد، تا این تظاهرات را راه انداختیم، در پی پرونده سازی برای امام(ره) بودند، تا بتوانند ایشان را از نظر حقوقی محاکمه و شهید کنند، تا دیگر انقلابی شکل نگیرد، اما این مرد ایستاد و سخت ترین شکنجه ها را تحمل کرد، اما به مرجع تقلید تهمت نزد.

ناطق نوری با بیان این که هیچ شخص و گروهی بی جهت ذلیل و یا عزیز نمی شود، افزود: خدا عزت و ذلت می دهد، اما خود ملت ها و حکومت ها عامل عزت و ذلت خود بوده و خداوند پاداش دهنده است، اگر یک ملتی مانند ملت ما پیروز شد، علت داشت، در گذشته سلاطین ما در مقابل قدرت های بزرگ مانند یک غلام حلقه به گوش ایستاده و عبد آن ها بودند، این کشور روزی تکه تکه شده و هر تکه دست یکی از قدرت های استکباری بود، اما امام(ره) به عنوان رهبری خدایی و انسانی الهی آمد و جز برای خدا عمل نمی کرد و به خدا اتکال داشت.

عزت امروز کشور به دلیل فداکاری ها و ایثار شهدا است

وی با بیان این که امام(ره) برای خدا قیام کرد، گفت در 15 خرداد که امام(ره) را دستگیر کردند، مدتی زندان بودند و سپس آزاد شدند و به قم آمدند و در سخنرانی در مسجد اعظم اظهار داشت، که برای خدا باز هم فریاد خواهد زد، اگر امام(ره) رهبر شده و قیام کرده و انقلاب را به پیروزی می رساند، به دلیل حرکت برای خدا بود، مردم نیز به امام لبیک گفته و مردانه ایستادند و حتی یک روز امام را تنها نگذاشتند و خداوند نیز آن ها را پیروز کرده و به ما عزت و استقلال داد، کشور امروز زیر یوغ هیچ قدرتی نیست و عصبانیت استکبار و دشمنان این کشور از همین است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که این عزت به دلیل فداکاری ها و ایثارها در مقابل همه دنیا بود، گفت: در زمان جنگ همه علیه ما بودند، حتی یک لامپ برای موشک های «هاگ» نیاز داشتیم، به ما نمی فروختند، یک تانک ما از بین می رفت، کسی به ما نمی داد اما به صدام همه چیز دادند، همه غربی ها پشت سر صدام بودند، اما ملت مردانه ایستاد و جنگید، خانواده ها فرزندان خود را فرستادند، خم به ابرو نیاوردند، خداوند نیز عزت و استقلال به آن ها داد.

وی با اشاره به فرمایشی از امیرالمومنین(ع) ادامه داد: این عزت تا زمانی است، که وحدت ملی داشته باشید، ید واحد باشید، اگر وحدت را بشکنید خداوند سایه عزت را بر می دارد، باید از غرور و کبر و دنیاپرستی فاصله بگیریم و در خیر و شر امت قبل از شما با توجه درس بگیرید، آن چیز که مایه عزت مردم شد، یاد بگیرید و از کارهایی که وحدت را از بین می برد، دوری کنید، کینه توزی ها، باند بازی ها، قدرت طلبی ها، جناح بندی ها و تهمت زدن ها ما را از قدرت می اندازد.

هر فریادی که دل مردم را خالی کند آب در آسیاب دشمن ریخته است

ناطق نوری با بیان این که برای خراب کردن یکدیگر دل مردم را خالی می کنیم، گفت: اگر تفرقه داشته باشیم، خدا لباس عزت را از تن ما در می آورد، شرایط امروز کشور ما به گونه ای است، که دشمنان ما به فکر ضربه زدن قطعی به ما هستند، در جنگ یک تانک به ما نمی دادند، دشمن با موشک هایش تهران، اصفهان، دزفول و اهواز را می کوبید، اما ما موشک نداشتیم.

وی به شعار «موشک جواب موشک» مردم در زمان جنگ اشاره کرد و گفت: ما موشک نداشتیم، کسی هم به ما نمی داد، تجربه جنگ به ما نشان داد، که باید مقتدر بوده و خودمان داشته باشیم، جوانان غیرتمند ما در ارتش و سپاه مردانه ایستادند، دانشمندان کار کردند و امروز پیشرفت بسیار عالی در نیروهای مسلح داریم و وحشت دشمن از این ها است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که دشمن قصد حضور در پشت مرزهای ما داشت، گفت: امروز با مدیریت رهبر عظیم الشان ما قدرت در منطقه پیدا کردیم و دشمن از همین نفوذ و اقتدار ما می ترسد، اما امروز جامعه ما بیش از هر زمان به وحدت ملی و وحدت همه گروه های شیعه، سنی، مسیحی، زرتشتی، ارمنی و ... نیاز دارد، در زمان جنگ این وحدت را داشتیم، امروز هم نیاز به این وحدت داریم، هر فریادی که دل مردم را خالی کند، آب در آسیاب دشمن ریختن است، باید مراقب باشیم.