کتاب «دست به آچار» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب داستانی و مصور «دست به آچار»، روایتی از زندگی‌نامه سردار شهید محمود صائبی، با همت انتشارات «رصد علم» و با همکاری گروه جهادی شهید محمود صائبی منتشر شد و در اختیار علاقه‌مندان به حوزه ایثار و شهادت قرار گرفت.

این اثر ۳۲ صفحه‌ای که نویسندگی و تصویرگری آن را شیما ناصری بر عهده داشته، با ایده‌ای خلاقانه و زاویه‌ای تازه، ابعاد شخصیتی، اخلاقی و منش جهادی این شهید را از زبان موتورسیکلتِ همراه و وفادار او روایت می‌کند؛ از روزهای آغازین خرید موتور و همراهی با محمود، تا فعالیت‌های جهادی، مسئولیت واحد موتوری سپاه و حضور در جبهه‌های نبرد. عنوان کتاب نیز بازتابی از روحیه عمل‌گرایانه، گره‌گشایی و خستگی‌ناپذیری شهید در حل مشکلات است.

سردار شهید محمود صائبی در ۲۰ مهرماه سال ۱۳۳۷ در شهرستان ملایر دیده به جهان گشود. او با آغاز جنگ تحمیلی راهی خط مقدم جبهه شد و سرانجام در دوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی سرپل‌ذهاب، در هنگام اقامه نماز صبح بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت نائل آمد تا نام خود را به‌عنوان نخستین شهید سپاه ملایر در تاریخ این مرزوبوم جاودانه سازد. مزار مطهر ایشان در گلزار شهدای عاشورای ملایر واقع است.

در بخشی از وصیت‌نامه این شهید گران‌قدر آمده است:«مادر جان، در زمانی که کفار غاصب صدامی در مقابل سربازان اسلام صف‌آرایی کرده‌اند و قصد تجاوز به سرزمین اسلامی ما را دارند، من چگونه می‌توانم بی‌تفاوت از کنار آن بگذرم و تاب و تحمل این کار را داشته باشم…»

کتاب «دست به آچار» هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) به جامعه کتاب‌خوان و علاقه‌مندان حوزه ایثار و شهادت تقدیم شده است.