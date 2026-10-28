به گزارش خبرنگار مهر، واردات سویای هند در سال تجاری ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به رکورد یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید؛ افزایشی چشمگیر که در پی رشد قیمت‌های داخلی و افزایش خرید خارجی از سوی واحدهای فرآوری این محصول رخ داده است.

بر اساس گزارش رویترز، داده‌های انجمن فرآوری‌کنندگان سویای هند نشان می‌دهد این کشور در سال تجاری قبل تنها حدود ۲ هزار تن سویا وارد کرده بود؛ بنابراین، حجم واردات در سال جاری جهشی قابل‌توجه داشته است.

هند تنها واردات سویای غیرتراریخته را مجاز می‌داند؛ موضوعی که دامنه تأمین‌کنندگان این محصول را به تعدادی از کشورهای آفریقایی از جمله بنین، نیجر، توگو و نیجریه محدود می‌کند. این نوع سویا در مقایسه با محصولات تراریخته با قیمت بالاتری معامله می‌شود.

برآورد فعالان تجاری نشان می‌دهد نیجر با صادرات بیش از ۴۳۰ هزار تن سویا در سال تجاری منتهی به ۳۰ سپتامبر، به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده این محصول برای هند تبدیل شده است.

افزایش واردات همچنین توجه گمرک هند را به منشأ محموله‌های اعلام‌شده از نیجر جلب کرده است. مقام‌های گمرکی درباره احتمال واردات محموله‌هایی با منشأ واقعی نیجریه و اعلام نادرست کشور مبدأ برای فرار از پرداخت تعرفه تحقیق می‌کنند؛ موضوعی که رویترز پیش‌تر نیز به آن پرداخته بود.

در همین حال، صادرات کنجاله سویا از هند در سال تجاری ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به حدود یک میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل تقریباً نصف شده است.

افزایش واردات سویا و کاهش صادرات کنجاله، اهمیت بررسی هم‌زمان وضعیت تولید داخلی، قیمت مواد اولیه و عملکرد صنایع فرآوری کشاورزی هند را نشان می‌دهد.