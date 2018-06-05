به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان و اعضای تیم ملی ایران پس از فرود هواپیما در ساعت ۲۱ به وقت محلی، با استقبال مسوولان فیفا و برگزاری جام جهانی وارد فرودگاه شدند.

پس از خروج بازیکنان و اعضای تیم ملی از هواپیما، تمامی کادر و بازیکنان پرچم کشورهای ایران، اسپانیا، پرتغال، مراکش، روسیه (میزبان) و آلمان (قهرمان دوره قبل) را در دست گرفتند.

تعداد زیادی خبرنگار، عکاس و تصویربردار با حضور در فرودگاه، ورود ایران را پوشش دادند.

بازیکنان و اعضای تیم ملی سپس با اتوبوس ویژه ایران با اسکورت ویژه راهی کمپ اصلی خود شدند.

تعداد زیادی از ایرانیهای مقیم مسکو با حضور در فرودگاه، به تشویق تیم ایران پرداختند و جو جام جهانی را با شعارهای خود در مسکو ایجاد کردند.

پس از ورود ایران به کمپ لوکوموتیو، یکی از مسوولان برگزاری رقابتها با سخنانی ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی به تیم ملی، برای ایران در رقابتهای جام جهانی آرزوی موفقیت کرد.

چندین کودک روس نیز با در دست داشتن پرچم ایران، به تیم ملی خوش آمد گفتند.