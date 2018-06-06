خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - سعید رضایی: سال‌ها است که مردم استان بوشهر با مشکلات متعددی در زمینه تامین منابع آبی روبرو هستند و مسئولان استان نیز حل مشکل را از سالی به سال دیگر موکول می‌کنند.

با آغاز فصل بهار و نیاز بیشتر مردم به مصرف آب، شاهد کاهش ورودی آب هستیم که در مجموع باعث کمتر شدن سهمیه و سرانه آب در شهرها و روستاهای استان بوشهر می‌شود که این موضوع مشکلات و چالش‌های زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند.

رفته رفته که به تابستان می‌رسیم مشکلات آب و کمبود آن بیشتر شده و نارضایتی مردم افزایش می‌یابد که سال به سال شاهد افزایش مشکلات هستیم و در برخی روزها هیچ آبی به خانه‌ها نمی‌رسد.

با وجود اینکه اغلب آب مصرفی استان بوشهر از خارج از استان تامین می‌شود و تقریبا کل استان از یک خط لوله تغذیه می‌شوند ولی کمبود آب برای نقاط مختلف استان متفاوت است و در برخی از شهرها این مشکل بیش از دیگر نقاط است که این نوع تبعیض نارضایتی بیشتری را ایجاد می‌کند.

شاید کم کم مردم هم به کمبود آب عادت کرده‌اند و باید خود را برای مدیریت بهتری در بخش مصرف آماده کنند ولی چیزی که بیش از دیگر موضوعات مردم را ناراحت کرده است، بی‌برنامگی آبفا و عدم اطلاع‌رسانی مناسب از وضعیت آب است.

در روزهای اخیر در اغلب نقاط استان شاهد نوبت‌بندی آب هستیم و آب به صورت یک روز درمیان توزیع می‌شود؛ البته نه به این صورت که در یک روز آب باشد و در یک روز دیگر نه؛ بلکه در یک روز هیچ آبی نیست و در یک روز دیگر فقط چند ساعت.

این نوبت‌بندی هم اگر اجرا شود و مشخص شود که در چه روزی آب هست و در چه روزی نیست، مردم می‌توانند آب را ذخیره کرده و در ساعاتی که آبی نیست مصرف کنند ولی این برنامه‌ها فقط برای یک دو روز است.

در بسیاری از روزها این نوبت‌بندی‌ها به هم می‌خورد و در برخی مناطق برای چند روز متوالی که گاهی تا چند هفته هم می‌رسد، هیچ آبی وارد شبکه خانگی نمی‌شود و مردم برای نظافت و شست و شو . . . هم باید از آب بسته‌بندی و یا آب تصفیه شده استفاده کنند.

هرچند که مسئولان استان بوشهر هر سال وعده می‌دهند که این تابستان آخرین تابستانی که در استان مشکل کمبود آب داریم ولی متاسفانه برعکس شاهد افزایش مشکلات در هر سال نسبت به سال قبل از آن هستیم.

مدیرت مصرف را مردم باید انجام دهند و باید همه فرهنگ صحیح مصرف را بیاموزیم و پیاده کنیم ولی مدیریت توزیع آب که با مسئولان است نیز باید به صورت دقیق انجام شود تا بیش از این باعث رنج و درد مردم نشود.

بسیاری از مردم در منازل خود اقدام به حفر آب‌انبار کرده‌اند ولی متاسفانه آبی نیست که این انبارها را پر کنند و مسئولان هم پاسخ مناسبی به این مطالبات مردم نمی‌دهند.

در این فصل گرما و ماه رمضان، مردم روزه‌دار در گرمای ۵۰ درجه ساعت‌ها کنار کنتور آب نشسته و منتظر ورود آب به شبکه‌های خانگی خود می‌مانند تا بتوانند آبگیری کنند ولی برنامه‌های آبفا عملی نمی‌شود و آبی وارد خانه‌ها نمی‌شود.

توزیع ناعادلانه آب و بی‌برنامگی در زمان ورود آب از مهمترین مشکلات مردم در استان بوشهر است که انتظار می‌رود همین آب موجود در استان به صورت عادلانه و با برنامه زمان‌بندی مناسب در بین مردم توزیع شود.

* خبرنگار