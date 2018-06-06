ضرورت تقویت پوشش گیاهی و ایجاد بادشکن برای کنترل ریزگردهای میقان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، عبدالحسین محمدی اظهار داشت: طرح ایجاد و حفظ پوشش گیاهی از سال ۹۵ در کویر­ میقان اراک آغاز شده که در مرحله اول ۱۰ هکتار از نقاط بحرانی منطقه و در مرحله دوم ۶۵ هکتار اراضی بیابانی را با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال تحت پوشش قرار داده است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان کرد: ایجاد بادشکن غیرزنده با هدف جلوگیری از حرکت شن­ های­ روان و کنترل ریزگردهای محلی در کویر ­میقان اراک انجام شده است .

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح بستر مناسب برای انجام فعالیت ­های بیولوژیکی­ و کاشت انواع گیاهان مقاوم در برابر شوری ازجمله آتریپلکس و قره­ داغ در بین این بادشکن­ ها فراهم و در همین راستا در فواصل بادشکن ها اقدام به کاشت نهال قره­ داغ شده تا به عنوان بادشکن زنده دایمی پس از استقرار عمل کنند.

محمدی گفت: همچنین­ عملیات مدیریت هرس و جوان سازی در ­عرصه نهال کاری سنوات گذشته به ­مساحت ­­یک هزار ­هکتار آتریپلکس­ کاری در کویر­ میقان­ اراک انجام گرفته است که از سرشاخه­ های حاصل از این هرس و جوان سازی در ایجاد بادشکن استفاده خواهد شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی عنوان کرد: کویر ­میقان در شمال شرقی شهر اراک واقع شده و به گفته کارشناسان نقاط بحرانی موجود در آن­ کانون فرسایش بادی و ایجاد طوفان­ های گرد و غبار محلی است که تاثیر مستقیم بر آلودگی هوای روستاهای اطراف و شهر اراک دارد.