ضرورت تقویت پوشش گیاهی و ایجاد بادشکن برای کنترل ریزگردهای میقان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، عبدالحسین محمدی اظهار داشت: طرح ایجاد و حفظ پوشش گیاهی از سال ۹۵ در کویر میقان اراک آغاز شده که در مرحله اول ۱۰ هکتار از نقاط بحرانی منطقه و در مرحله دوم ۶۵ هکتار اراضی بیابانی را با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال تحت پوشش قرار داده است.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان کرد: ایجاد بادشکن غیرزنده با هدف جلوگیری از حرکت شن های روان و کنترل ریزگردهای محلی در کویر میقان اراک انجام شده است .
وی اضافه کرد: با اجرای این طرح بستر مناسب برای انجام فعالیت های بیولوژیکی و کاشت انواع گیاهان مقاوم در برابر شوری ازجمله آتریپلکس و قره داغ در بین این بادشکن ها فراهم و در همین راستا در فواصل بادشکن ها اقدام به کاشت نهال قره داغ شده تا به عنوان بادشکن زنده دایمی پس از استقرار عمل کنند.
محمدی گفت: همچنین عملیات مدیریت هرس و جوان سازی در عرصه نهال کاری سنوات گذشته به مساحت یک هزار هکتار آتریپلکس کاری در کویر میقان اراک انجام گرفته است که از سرشاخه های حاصل از این هرس و جوان سازی در ایجاد بادشکن استفاده خواهد شد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی عنوان کرد: کویر میقان در شمال شرقی شهر اراک واقع شده و به گفته کارشناسان نقاط بحرانی موجود در آن کانون فرسایش بادی و ایجاد طوفان های گرد و غبار محلی است که تاثیر مستقیم بر آلودگی هوای روستاهای اطراف و شهر اراک دارد.
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