۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع):

حضور در روز قدس لبیک گفتن به امام راحل است

ایلام-دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: حضور در روز قدس لبیک گفتن به امام راحل است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری ظهر امروز در مراسم سخنرانی راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر ایلام اظهار داشت: حضور مردم در یک روز گرم در راهپیمایی روز قدس یک حماسه است.

وی گفت: مردم پای آرمان های انقلاب ایستاده اند و حضور در روز قدس لبیک گفتن به امام راحل است.

حجت الاسلام اختری تصریح کرد: مردم در روزی که شب آن احیا گرفته اند با همه خستگی ها اینگونه پرشور در راهپیمایی شرکت کرده اند و این نشان از پای بندی به پیمان با امام خود هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت ادامه داد: شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل مردم با مشت های گره کرده در راهپیمایی ها تاثیرات بسیار شگرف و مهمی بر خنثی سازی توطئه دشمنان علیه اسلام و ایران را داشته است.

وی با اشاره به اینکه خروج کامل فلسطینی ها از این کشور و رفتن به سرزمینی دیگر وتصرف همه اراضی فلسطین توسط اسرائیل از جمله اهداف انتقال پایتخت اسرائیل و سفارت آمریکا به بیت المقدس است، گفت: رژیم آل سعود و امارات و چند کشور عربی در تحقق این هدف از اسرائیل حمایت می کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) بیان داشت: امروز رهبر معظم انقلاب پرچم مبارزه با رژیم اشغالگر قدس را سرافراز نگاه داشته و مردم بصیر و زمان شناس نیز در خط ایشان حرکت می کنند.

وی افزود: راهپیمایی روز قدس هر روز ابعاد و توسعه بیشتری به خود می گیرد و جنبش های جهانی موجب ترس و واهمه استکبار بین الملل شده است.

وی گفت: فلسطین به یک بحث جهانی و اسلامی تبدیل شده و اجازه داده نشده که این کشور به صهیونیست ها داده شود.

آیت الله اختری با بیان اینکه شعله های درخشان انتفاضه و مقاومت مردم خاموش شدنی نیست بیان کرد: کشور های غربی، آمریکا، اسرائیل و آل سعود بدانند که اراده مردم فلسطین همه آن ها را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت.

