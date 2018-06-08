به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری ظهر امروز در مراسم سخنرانی راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر ایلام اظهار داشت: حضور مردم در یک روز گرم در راهپیمایی روز قدس یک حماسه است.

وی گفت: مردم پای آرمان های انقلاب ایستاده اند و حضور در روز قدس لبیک گفتن به امام راحل است.

حجت الاسلام اختری تصریح کرد: مردم در روزی که شب آن احیا گرفته اند با همه خستگی ها اینگونه پرشور در راهپیمایی شرکت کرده اند و این نشان از پای بندی به پیمان با امام خود هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت ادامه داد: شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل مردم با مشت های گره کرده در راهپیمایی ها تاثیرات بسیار شگرف و مهمی بر خنثی سازی توطئه دشمنان علیه اسلام و ایران را داشته است.

وی با اشاره به اینکه خروج کامل فلسطینی ها از این کشور و رفتن به سرزمینی دیگر وتصرف همه اراضی فلسطین توسط اسرائیل از جمله اهداف انتقال پایتخت اسرائیل و سفارت آمریکا به بیت المقدس است، گفت: رژیم آل سعود و امارات و چند کشور عربی در تحقق این هدف از اسرائیل حمایت می کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) بیان داشت: امروز رهبر معظم انقلاب پرچم مبارزه با رژیم اشغالگر قدس را سرافراز نگاه داشته و مردم بصیر و زمان شناس نیز در خط ایشان حرکت می کنند.

وی افزود: راهپیمایی روز قدس هر روز ابعاد و توسعه بیشتری به خود می گیرد و جنبش های جهانی موجب ترس و واهمه استکبار بین الملل شده است.

وی گفت: فلسطین به یک بحث جهانی و اسلامی تبدیل شده و اجازه داده نشده که این کشور به صهیونیست ها داده شود.

آیت الله اختری با بیان اینکه شعله های درخشان انتفاضه و مقاومت مردم خاموش شدنی نیست بیان کرد: کشور های غربی، آمریکا، اسرائیل و آل سعود بدانند که اراده مردم فلسطین همه آن ها را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت.