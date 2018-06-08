شمارش معکوس نابودی رژیم غاصب سرعت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که پس از راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: ملتی که با قرآن زندگی کند و آموزه های آن را در زندگی بکار بندد هرگز آسیب نخواهد دید و به سعادت رهنمون خواهد شد.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: در قرآن کریم ویژگی های قوم یهود آمده است و اگر مسلمانان این آموزه ها را جدی بگیرند و درس عبرت کنند عاقبت بخیر خواهند شد.

وی اضافه کرد: زیاده خواهی، عهد شکنی، خشونت، قساوت قلب، از ویژگی های قوم یهود است و امروز نیز همین رفتار از اسراییل و حامی جنایتکارش آمریکا دیده می شود.

آیت الله عابدینی گفت: دشمن امروز منافع اقتصادی و سیاسی خود را در قراردادها و مذاکرات دنبال میکند و هنگامی که ملتی مانند ایران با بصیرت مانع غارت ثروتهایش می شود عصبانی می شوند و با تحریم و فشار اقتصادی می خواهند ملت را تسلیم کنند.

وی اضافه کرد: قرآن می گوید به دشمن بگویید از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر و ما هم با اقتدار میگوییم هرجا که موضع گیری قاطعانه داشته ایم به موفقیت رسیده ایم و دشمن عقب نشینی کرده و هر جا سستی و سازش نشان داده ایم دشمنان گستاخ تر شده است.

شمارش معکوس نابودی رژیم غاصب آغاز شده است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه اظهارداشت: به لطف الهی و بیداری ملتها در حال حاضر شمارش معکوس نابودی رژیم اشغالگر قدس آغاز شده و سرعت گرفته است و امیدواریم بزودی نماز جمعه را در بیت المقدس برپا کنیم.

وی اضافه کرد: وقتی ایران اسلامی قیام کرد، رژیم شاه برچیده شد، اگر جهان اسلام قیام کند بساط اسراییل برچیده خواهد شد زیرا این رژیم خشن ترین، بی رحم ترین و جنایت کار ترین حکومت تاریخ است.

عابدینی گفت: هر کشوری که در برابر اسراییل و آمریکا ایستادگی کرده موجب ذلت دشمنان شده که نمونه بارز آن مقاومت مردم غزه است که با مقاومت آنها اسراییل مجبور به پذیرش آتش بس شد.

وی اضافه کرد: مقاومت شش روزه و۳۳ روزه نشان داد خداوند طعم ذلت را به رژیم صهیونیستی چشانده است و کاخ آنهاذ بزودی فرو خواهد ریخت.

کاخ اسراییل و آمریکا شیشه ای است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه اظهارداشت: بر خلاف آنچه دشمنان ادعا می کنند که در گنبد آهنین هستند حوادث سالهای اخیر نشان میدهد کاخهای رژیم صهیونیستی و حامیانش شیشه ای است و بزودی فرو خواهد ریخت.

وی گفت: فریاد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مسلمان آگاه این گنبد شیشه ای را فرو خواهد ریخت و نور اسلام در جهان تابیدن خواهد گرفت و وعده الهی محقق می شود.

عابدینی بیان کرد: یهود امروز تنها نیست و آمریکا، انگلیس، فرانسه و اروپا با آنها همکاری می کنندو اگر منافع هرکدام به خطر بیفتد به هیچ تعهدی حتی در مقابل خود پایبند نیستند.

طرف ما در برجام صهیونیست بود

خطیب جمعه قزوین اضافه کرد: طرف ما در برجام صهیونیست بود و فرقی ندارد در جلوی پرده اوباما یا جان کری و یا ترامپ باشد و تحریمی که امروز در دارو و مواد غذایی شامل ایران کرده اند سابقه ای تاریخی در زمان پیامبر هم دارد اما قرآن وعده داده که حق پیروز است.

امام جمعه قزوین گفت: مردم دنیا فهمیده اند رژیمی که روزی رویای از نیل تا فرات را داشت امروز با هزینه های زیاد می خواهد دیوار بتنی دور خود بکشد تا امنیت داشته باشد و این خفت برای آنها کافی است.

وی اضافه کرد: آمریکا با تغییر محل سفارت خود به بیت المقدس در واقع گور خود را کنده و رژیم صهیونیستی را یک گام دیگر به مرگ نزدیک تر کرده است.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: اسراییل که تاکید کرده بود افراد زیر ۴۰ سال نباید در نماز جمعه شرکت کنند به لطف الهی در هفته اول ۱۲۰ هزار نفر و هفته دوم ۲۰۰ هزار نفر و هفته گذشته بیش از ۲۵۰ هزار نفر در نماز شرکت کردند که نشان می دهد اسلام خواهی روبه گسترش و اقتدار و اسراییل روبه نابودی و زوال است.

مردم حماسه آفریدند

خطیب جمعه قزوین با تشکر از حضور باشکوه مردم استان قزوین در راهپیمایی روز قدس اظهارداشت: مردم ما بار دیگر حماسه آفریدند و اقتدار و ایمان و تعهد خود به ولایت را نشان دادند.

مسئولان به کشاورزان آسیب دیده کمک کنند

آیت الله عابدینی در ادامه به مشکلات کشاورزان سرمازده اشاره کرد و از مسئولان استان خواست نسبت به پرداخت خسارت بیمه و کمک به کشاورزان آسیب دیده که بیمه نیستند هم همت کنند.

وی در خصوص شهادت آیت الله سعیدی در سال ۴۹، درگذشت علامه مجلسی و درگذشت حاجیه خانم بانو ایرانی از فقها و مفسران قرآن نکاتی را یادآورشد.