کیا یکی از محبوب ترین خودروهای خود را برقی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نیرو ای وی دارای موتوری با قدرت ۲۰۴ اسب بخار است و دو مدل باتری به انتخاب خریدار بر روی آن قابل نصب است.

علاقمندان می توانند یک باتری ۳۹.۲ کیلووات ساعتی بر روی خودروی یادشده نصب کنند که با یک بار شارژ کامل طی مسافتی ۲۴۰ کیلومتری را ممکن می کند. همچنین خریداران می توانند یک باتری ۶۴ کیلووات ساعتی را هم بر روی خودروی مذکور نصب کنند که طی کردن مسیری ۳۸۰ کیلومتری را با یک بار شارژ کامل ممکن می سازد.

شتاب صفر تا صد این خودرو به ۷.۸ ثانیه می رسد که از این نظر نیرو ای وی یک خودروی متوسط محسوب می شود. شارژ ۸۰ درصد از باتری این خودرو با استفاده از یک شارژر ۱۰۰ کیلوواتی در ۵۴ دقیقه ممکن است.

بر روی داشبورد این خودرو یک نمایشگر ال سی دی ۷ اینچی برای مدیریت امکانات آن نصب شده و یک نمایشگر ال سی دی لمسی هم در پشت خودرو برای مدیریت امکانات تفریحی و چندرسانه ای قرار دارد.

از جمله دیگر فناوری های این خودرو می توان به سیستم تشخیص مانع هوشمند، قابلیت کنترل خودکار اتومبیل در بزرگراه ها و خیابان های بزرگ و غیره اشاره کرد. زمان عرضه این خودرو به بازار و قیمت آن هنوز اعلام نشده است.