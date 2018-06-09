لاشه یک قلاده خرس در منطقه پیر میشی شاهوار شاهرود پیدا شد

علی‌اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه در پی گزارش کوهنوردان مبنی بر یافتن لاشه یک قلاده خرس قهوه‌ای در دره میشی شاهوار بلافاصله نیروهای یگان محیط‌زیست عازم منطقه شدند، ابراز داشت: مأموران پس از کمی پیاده‌روی لاشه یک رأس خرس قهوه‌ای نر بالغ که حدوداً دو الی سه روز قبل تلف‌شده بود را مشاهده کردند.

وی بابیان اینکه جزئیات مرگ این خرس پس از آزمایش‌های مربوط اعلام خواهد شد، افزود: با توجه به گرمای هوا و فاسدشدن لاشه مذکور و گذشت زمان پس از نمونه‌گیری از بافت‌های گوشت، پوست و مدفوع حیوان، لاشه خرس به‌صورت اصولی دفن شد.

رئیس اداره محیط‌زیست شاهرود ضمن تقدیر از کوهنوردان، اضافه کرد: از گروه‌های طبیعت دوست و کوهنوردان تقاضا داریم چنانچه در طبیعت متوجه لاشه حیوان یا نشانی از شکارچیان شدند قبل از هرگونه اقدامی مراتب را بلافاصله به یگان محیط‌زیست اضلاع دهند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.