علی‌اکبر قربان لو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در پی انتشار خبری در شبکه مجازی مبنی بر تلف شدن خرس در سه‌راهی تاش دامنه‌های شاهوار شاهرود بلافاصله اکیپی از محیط‌بان‌ها و یگان حفاظت محیط‌زیست به منطقه اعزام شدند، ابراز داشت: منطقه توسط سه گروه اکیپ از مأموران اجرایی محیط‌زیست موردبررسی قرار گرفت.

وی بابیان اینکه تحقیقات از کشاورزان منطقه نیز بی‌حاصل بود، افزود: مناطق تاش، اطراف فرح‌زاد، گراب، سد گراب، دامنه‌های جنوبی کوه شاهوار تا قطار زرشک و دشت‌های دو طرف جاده تا دامنه کوه و اطراف باغ‌های نزدیک سه‌راهی جاده مجن با دقت توسط محیط‌زیست کنترل و پایش شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شاهرود بابیان اینکه لاشه خرس قهوه‌ای در سه‌راهی مجن و در غرب مجتمع خدماتی این محدوده کشف شد، ابراز داشت: لاشه خرس در شرایطی پیدا شد که کاملاً متلاشی و توسط حیوانات دیگر خورده شده بود و تنها مقداری پوست‌واستخوان از لاشه او برجا مانده بود.

قربانلو در ادامه تصریح کرد: یکی از اهالی تاش چند شب گذشته هنگامی قصد عزیمت به شاهرود را داشته است در نزدیک سه‌راهی مجن متوجه می‌شود که توله خرسی روی زمین افتاده است.

وی افزود: متأسفانه علت مرگ این خرس قابل‌تشخیص نیست اما با توجه به اینکه در چند ماه گذشته دومین خرس را در منطقه از دست دادیم تحقیقات در این زمینه پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر سال گذشته نیز سه خرس در جاده تاش محدوده شاهوار در اثر برخورد با خودروهای عبوری تلف شدند.