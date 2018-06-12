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۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

امضای سند توافق هسته ای میان روسیه و چین

امضای سند توافق هسته ای میان روسیه و چین

چین و روسیه توافقنامه همکاری های اتمی و انتقال فناوری های هسته ای از روسیه به چین امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، شرکت ملی هسته ای چین و شرکت روس اتم توافقی را امضا کرده اند که بر اساس آن ۴ راکتور هسته ای «وی وی آر ۱۲۰۰» روسیه در اختیار طرف چینی قرار خواهد گرفت.

راکتورهای هسته ای مذکور از نسل سوم هسته ای است و قرار است این راکتورها در نیروگاه برق هسته ای «تیان وان» در استان جیانگ سو در جنوب شرق و نیروگاه «شو داپو» در استان لیایونینگ در شمال شرق چین نصب شود.

این توافق پس از آن امضا شد که شرکت «وستینگهاوس» آمریکا از قرارداد ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری خود با چین صرف نظر کرد.

کد مطلب 4319151
عبدالحمید بیاتی

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