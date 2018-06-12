سقوط ۲ پایه برق در اهواز/ قطع برق برخی منازل

علیرضا شکرخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دقایقی قبل بر اثر برخورد یک بیل مکانیکی با دو پایه خط دو مداره در یکی از مناطق اهواز که تغذیه کننده برق منازل دو هزار واحدی نفت و ۳۰۰ دستگاه و فولاد هست، منجر به سقوط هر دو پایه شد.

وی با اشاره به زمان بر بودن جانمایی پایه های برق جدید افزود: برای اینکه مردم در کمترین زمان ممکن شاهد قطعی برق باشند، گروه ها وارد عمل شده و در حال انتقال برق هستند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز تأکید کرد: ضرورت دارد که جریان برق منطقه کوی بعثت خیابان آیت برای انجام این عملیات انتقالی قطع شود.

شکرخدایی بیان کرد: نیروهای عملیاتی تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا با توجه به گرمای بیش از حد هوا در کمترین زمان ممکن مردم منطقه را برق دار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شنیده ها حاکی از این است که بیل مکانیکی متعلق به شهرداری است.