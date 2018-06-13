شوری بیش از حد آب آبادان و خرمشهر/ مردم با مشکل مواجهند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - فرزانه یحیی آبادی: اگرچه طی هشت سال گذشته با کاهش نزولات آسمانی مواجه بوده ایم اما به عقیده مردم آبادان و خرمشهر، تعلل مسئولان در انجام به موقع تعهداتشان در تکمیل طرحهای آبرسانی، بازسازی شبکه فرسوده و دارای شکستگی بالا چه شهری و چه روستایی در طول ۳۰ سال گذشته سبب تشدید مشکلات از جمله شوری بیش از حد آب در این شهرها شده است.

یکی از شهروندان آبادان در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه اقداماتی که در خصوص شوری آب انجام شده تنها در حد تشکیل جلسه و بازدید از تصفیه خانه و طرح غدیر بوده و نه چیزی بیشتر از آن، اگر قرار بود با بازدید و تشکیل جلسه مشکل حل شود که تا به حال حل شده بود.

سعید بابایی افزود: از مسئولان می خواهیم با مردم رو راست باشند چرا که همه می دانند مشکل شوری آب در آبادان و خرمشهر حل شدنی نیست و این حقیقت را از زمان پایان جنگ تاکنون دریافته ایم.

یکی دیگر از شهروندان آبادانی ضمن طرح این سئوال که اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان اکنون کجا هستند و چرا اقدامی نمی کنند، گفت: اینکه به گفته مسئولان تا یک ماه دیگر مسئله شوری آب حل می شود دردی از مشکل امروز مردم دوا نمی کند، مردم آبادان نجیب و صبورند اما به هر حال صبر هم ظرفی دارد.

توران اسکندری افزود: برخی ها تنها از شوری آب شنیده اند اما ما مردم شوری را همه وجودمان حس می کنیم و با مزه شور، تلخ و متعفنش که به رغم روزه داری تا عمق وجودمان فرو می رود، دست و پنجه نرم می کنیم.

وی اظهار کرد: تدبیر مسئولان در رساندن آب با تانکر به دست مردم و یا تکرار جمله «مردم آب را مدیریت و صرفه جویی کنند» دردی از مردم دوا نمی کند، سالهای سال است که کارشناسان مختلف در مورد شور شدن آب در خوزستان به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر هشدارها داده اند، سخن ها گفته اند و راهکارها داده اند اما هیچ یک از این هشدارها و راهکارها به رغم قبول آنها توسط مسئولان به مرحله اجرا درنیامد تا این روزها باز هم شاهد دردسر مردم از بابت شور شدن آب باشیم.

یک شهروند خرمشهری نیز می گوید: تا امروز اتفاق خاصی در جهت بهبود وضعیت آب شرب منطقه نشده و به رغم حرفهای مسئولان که می گویند آب بهتر شده ما تغییری را احساس نمی کنیم.

محسن بحرانی افزود: متاسفانه مسئولان با وعده و وعید و انتشار پیامها و عکسهای تبلیغی بی حاصل در فضای مجازی نمایشی از پیگیریشان برای حل مشکل آب شرب به راه انداخته اند و این در حالی است که خود آنان هم می دانند که کاری اساسی و در خور شأن مردم انجام نداده اند.

وی اظهار کرد: دستگاه تصفیه و آب شیرین کن خرمشهر این روزها خاموش و تعطیل است و آب بدون تصفیه و شیرین سازی به خانه های مردم پمپاژ می شود و این نوع عملکرد با سخنان و مصاحبه های فراوان مسئولان امر تناقض دارد.

یکی از روستاییان چوئبده نیز با ابراز ناخرسندی از وضعیت موجود و استمرار آن گفت: شوری بیش از حد آب اثر بسیار بدی بر روی محصولات کشاورزی و نخیلاتمان به جای گذاشته و اگر این مسئله هرچه سریعتر حل نشود به طور حتم بخشهای زیادی از نخیلاتمان از بین می رود.

هاشم نصاری افزود: مراجعه مکرر ما به دفتر مسئولان و بیان وضعیت موجودمان به آنها تاکنون حاصلی به جز بی اعتنایی مسئولان در پی نداشته و فقط جمله «صرفه جویی کنید» را تکرار می کنند.

یک بانوی روستائی در بخش اروندکنار نیز با ابراز گلایه از شوری بیش از حد آب گفت: بیش از دو هفته است که آب آشامیدنی درست و حسابی نداریم و شوری آب همه ما را کلافه کرده است.

سرور حجازی افزود: بارها و بارها از مسئولان آب و فاضلاب روستایی خواسته ایم تا برای حل مشکل شوری و افت فشار و نبود آب چاره ای کنند اما تنها راه حل آنها توزیع آب با تانکر است که آن هم به طور مرتب و درستی انجام نمی شود.

وی اظهار کرد: ۳۰ سال از جنگ می گذرد و ما وضعیتمان همچنان مثل زمان جنگ است و اقدامات مسئولان منطقه ای و استانی هم به طور موردی انجام می شود و کسی به فکر انجام کارهای اساسی و ماندگار نیست، انتظار داریم تا مسئولان عالی وزارت نیرو و رئیس جمهور شخصا به این موضوع ورود کنند و یک بار برای همیشه مشکل آب شرب بهداشتی و مطلوب شهرها و روستاهای خوزستان به خصوص آبادان و خرمشهر را رفع کنند.

طرح آبرسانی غدیر

عملیات اجرایی طرح آبرسانی غدیر به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی کشور در خوزستان با هدف تامین آب شرب شهرهای جنوبی، غربی، مرکزی، شمال شرق و جنوب شرق و همچنین شهرهای اندیمشک، دزفول، مسجد سلیمان، شوشتر و گتوند به انضمام یک هزار و ۲۰۰ روستا از دی ماه ۸۷ آغاز شد و در سال ۹۰ بخشی از این طرح به بهره برداری رسید، اگرچه از اوایل دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۷ طرح‌های کوتاه‌مدت متعددی برای تامین آب شرب شهرهای استان خوزستان توسط شرکت‌ آب و فاضلاب خوزستان و سازمان آب و برق استان اجرا شده اما تامین آب با کیفیت به خصوص در مناطق جنوبی استان به ویژه شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان همواره با مشکلات زیادی همراه بوده است.

به منظور تأمین آب شرب با کیفیت برای شهرهای یادشده، از سال ۱۳۸۵ مطالعاتی انجام و مقرر شد تأمین آب در درازمدت برای آنها درقالب دو طرح جداگانه (آبرسانی به شهرهای جنوبی، مرکزی و آبرسانی به شهرهای غربی استان) از سد کرخه عملیاتی شود. در سال ۱۳۸۷ با توجه به منبع تأمین آب مشترک و مسیر اصلی یکسان خطوط انتقال این دو طرح‌، مقرر شد آبرسانی به مناطق یادشده درقالب طرحی موسوم به غدیر مطالعه و اجرا شود.

وضعیت آب در شرایط فوق العاده بحرانی

امام جمعه آبادان نیز در خصوص مشکلات پیش آمده برای آب آبادان گفت: در زمان حاضر وضعیت کنونی آب شرب آبادان در شرایط فوق، فوق العاده بحرانی قرار دارد.

حجت الاسلام علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکل آب آبادان مربوطه به اکنون نیست و از سالهای خیلی دور این مشکل وجود داشته و ادامه دار شده است.

وی با بیان اینکه پنج سال پیش نیز در خصوص بحران آب در آبادان هشدار داده بودم، اظهار کرد: در زمان حاضر تنها بحران آب شرب آبادان نیست بلکه نخیلات ما نیز تحت تاثیر این آب در حال از بین رفتن هستند، ۳۰ سال پیش موضوع اصلاح شبکه آبرسانی به آبادان آغاز شد و اگر اکنون بپرسیم که کار به کجا رسیده است پاسخ آن است که کمتر از ۷۰ درصدش کار شده است.

وی تصریح کرد: در طول سالها سازمان آب و برق امکان ساخت چندین سد در خوزستان را داشت اما درباره شبکه آبرسانی آبادان کم کاری شد.

امام جمعه آبادان گفت: در طول سالها تنها در زمینه تامین آب برای آبادان بحث و اقدام شد حال آنکه ما در بحث توزیع آب در بخش شهری و روستایی مشکل داریم، برخی مراجعات مردمی با مشکل روده ای به بیمارستانها به دلیل کیفیت پائین آب مصرفی است که بایستی به طور جدی برای آن چاره اندیشی و اقدام شود.

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: به دلیل مشکلات مالی، بسیاری از مردم به خصوص در مناطق شطیط، علوانیه و ذوالفقاری و امثال اینها، توان خرید آب از مغازه برای آنها وجود ندارد و مصرف آب فعلی که به لحاظ کیفی دچار مشکل است نیز آنان را با مسائلی دیگر مواجه کرده است.

وی اظهار کرد: فاصله طبقاتی در آبادان غوغا می کند و مردم نه تنها در بحث خرید آب که در بسیاری از مسائل دچار مشکل هستند.

حجت الاسلام ابراهیمی پور با بیان اینکه وضعیت آب آبادان در شرایط فوق فوق العاده بحرانی قرار دارد، افزود: اکنون زمان مچ گیری نیست و بایستی دست یکدیگر را بگیریم و بکوشیم تا از این بحران به سلامت خارج شویم، اداره آبفا نیز با افزایش گروههای تعمیرات و بازرسی خود در جهت رفع شکستگی ها و مشکلات نقاط دارای چالش در شهر بکوشد.

آب شور دریا به قیمت آب شیرین

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه آب شور دریا به قیمت آب شیرین به مردم آبادان فروخته می شود و این درست نیست.

عامر کعبی با ابراز تاسف از اینکه آب شور دریا به عنوان آب با کیفیت شرب به مردم فروخته می شود، اظهار کرد: بایستی بکوشیم تا در کنار انجام اقدامات برای رفع بحران آب در شهرهای آبادان و خرمشهر، آب بهای این دوره به منظور کمک و دلجویی از مردم دریافت نشود که این مستلزم پیگیری استاندار از ناحیه رئیس جمهور است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مرتب با مسئولان وزارت نیرو در سطح ملی تصریح کرد: جلسات مشابهی نیز در سطح استان و شهرستان برگزار می شود اما متاسفانه نتیجه اش آب شوریست که به مردم می دهیم و به روستاها نیز آبی تحویل ندادیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: کار سختی نیست و سرجمع موارد گزارش شده با یک مدیریت صحیح و در قالب یک اتاق فکر یا اتاق مدیریت بحران قابل دنبال و حل است.

کعبی افزود: اگر سازمان منطقه آزاد اروند مشابه همان کمکهایی را که در بخشهای آموزش و پرورش، بهداشت و غیره کرده در بخش آب که مهمترین معضل شهریست به عنوان یک موضوع اولویت دار انجام می داد، به طور حتم بهبودی قابل توجه ای در وضعیت آب شرب شهرستانهای آبادان و خرمشهر حاصل می شد.

وی اظهار کرد: کمتر از ۲۰ میلیارد تومان برای حل مشکل عمده مردم یعنی آب نیاز است که بایستی هرچه سریعتر منابع تامین این اعتبار را از طریق رایزنی و حتی کمک سازمان منطقه آزاد اروند بیابیم، آبرسانی با تانکر به روستاها پذیرفتنی نیست چرا که این روش دور از شأن مردم است، شبکه های آبرسانی بایستی اصلاح شوند.

کعبی افزود: در بحث کشاورزی نیز با عبور از کنار رودخانه های اروند و بهمنشیر می توان درختانی را دید که بر اثر کمی و شوری آب سوخته اند و این در حالیست که با احیا و توسعه کشاورزی در منطقه می توان بیش از ۲۰ هزار شغل ایجاد کرد.

راه اندازی دوباره آب شیرین کن

رئیس اداره امور آبفا خرمشهر نیز از راه اندازی دوباره دستگاه آب شیرین این شهر با هدف افزایش کیفیت آب این شهر خبر داد.

پورجلالی با تاکید بر تاثیرات خشکسالی بر روی رودخانه و ایجاد بحران شوری آب در منطقه گفت: با پیگیریها و جلسات متعدد برگزار شده مقرر شد تا با انجام اقداماتی از جمله وارد مدار شدن دستگاه اب تصفیه کن ۱۰ هزار متر مکعبی خرمشهر، کیفیت آب در این شهر افزایش یابد.

وی افزود: به طور حتم با راه اندازی این آب تصفیه کن شهروندان می توانند تاثیرات خوب آن را بر روی آب شرب شهری احساس کنند، با انجام این کار شوری آب به سه هزار میکروگرم بر متر مکعب می رسد.

فرماندار خرمشهر نیز گفت: طرح انتقال دوم غدیر تا ۱۵ تیرماه به اتمام می رسد و این کار کمک بسیار زیادی در افزایش آب شیرین شهر خواهد کرد.

ولی اله حیاتی افزود: مصوبه خاموشی ۱۰ ساعته برق ایستگاههای پمپاژ طرحهای نیشکر سبب می شود تا آب میزان آب برای کشاورزان در پائین دست رودخانه افزایش یابد.

وی اظهار کرد: ساخت سد بر روی ایستگاه پمپاژ مارد از دیگر اقدامات رو به بهره برداری برای جلوگیری از ورود آب شور خلیج فارس به رودخانه کارون است که در کاهش EC آب تاثیر مثبتی دارد.

قطع ۱۰ ساعته برق ۷ طرح نیشکر

استاندار خوزستان نیز از تصمیم ابلاغ شده اش درباره قطع ۱۰ ساعته برق هفت طرح نیشکر در طول شبانه روز به منظور مدیریت آب و افزایش دبی آب رودخانه بهمنشیر در پائین دست خبر داد.

غلامرضا شریعتی می گوید: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، از روز شنبه هفته آینده، برق ایستگاههای هفت طرح توسعه نیشکر در طول شبانه روز به مدت ۱۰ ساعت (۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۴ ) قطع می شود، با قطع برق ایستگاههای پمپاژ طرحهای نیشکر حجم بیشتری از آب وارد کارون و سپس بهمنشیر در منتهی الیه می رسد و این امر سبب افزایش دبی آب و کاهش شوری آب در آبادان می شود.

به گفته وی با قطع برق ایستگاههای پمپاژ طرحهای نیشکر، حدود چهار میلیون متر مکعب آب به کارون و در نهایت بهمنشیر منتقل می شود و به این ترتیب با پائین آمدن ای. سی آب رودخانه هم بخش کشاورزی و هم در حوزه آب شهری مشکلات کاهش جدی می یابند.

وی با اشاره به حضورش در جلسه مشابهی در هفته گذشته در آبادان و اتخاذ تصمیماتی به منظور مدیریت بهینه و بهبود کیفیت آب که به دلیل کاهش دبی آب رودخانه ها بسیار شور شده بود، افزود: طبق مصوبه جلسه پیشین میزان آب ورودی از غدیر به آبادان را به حدود ۹۵ هزار مترمکعب تثبیت کردیم و اگر چه حجم آب ورودی افزایش یافت اما به دلیل بالا رفتن شوری آب بهمنشیر از هفت هزار میکروموس در هفته پیش به ۱۱ هزار میکروموس، سبب شد تا حلاوت این اقدام در کام مردم تاثیرش را نگذارد و وضعیت به همان منوال باقی بماند.

وی اظهار کرد: رئیس جمهور در اسفندماه سال ۹۵، دستور خود مبنی بر حل مشکلات آب و فاضلاب خوزستان ارائه کردند که خوشبختانه آن را به مرحله عملی رساندند و اگر چنین نمی شد شاید دادن وعده حل مشکل در چند ماه یا یکسال امکان پذیر نبود، برای اجرای طرح آبرسانی به خوزستان در سال ۹۵، اعتباری معادل ۷۵ میلیارد تومان اختصاص یافت که ۶۶ میلیارد تومان آن تامین شد اما در سال گذشته مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح آبرسانی غدیر اختصاص داده شد که به نوبه خود کم نظیر بوده و اکنون در مرتبه ای قرار داریم که به مردم وعده تحقق پروژه تا یک ماه دیگر را می دهیم.

شریعتی گفت: برای تامین آب شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان در قالب تکمیل خط دوم غدیر کارها به طور شبانه روزی و با سرعت در حال انجام و پیشروی است که با اتمام آن آب مطمئن برای این سه شهرستان تامین می شود.

وی افزود: از روز شنبه هفته آینده آب شیرین کن خرمشهر وارد مدار می شود و به این ترتیب و طور تقریبی ۱۲ هزار متر مکعب آب از سهمیه فعلی آب غدیر مربوط به خرمشهر کسر و به آبادان اضافه می شود که البته این کار هیچ مشکلی به لحاظ کاهش آب خرمشهر در بر ندارد.

وی اظهار کرد: با اتمام پروژه خط انتقال آب از تصفیه خانه ایستگاه ۱۱ به تصفیه خانه شهید کشتکار ظرف یک ماه آینده مناطق جمشیدآباد، اروندکنار و چوئبده نیز از آب غدیر بهره مند می شوند.

شریعتی با تاکید بر اینکه بایستی در بحث شهر و روستاها به نتیجه برسیم، بر سرعت بخشی در اجرای طرح آبرسانی حفار خرمشهر نیز تاکید کرد و افزود: تا الان ۶ تانکر کار آبرسانی در روستاهای آبادان را به انجام می رساندند که به منظور تسریع در انجام کار و پاسخگویی به نیاز روستائیان تا فردا تعداد تانکرها به ۱۲ دستگاه و تا روز یکشنبه به ۲۵ دستگاه تانکر بالغ می شود، این تانکرها در طول شبانه روز سه بار کار آبرسانی را به انجام می رسانند که به این ترتیب در طول شبانه روز ۹۰۰ متر مکعب آب توسط تانکرها به روستاها می رسد.

تکمیل طرح آبرسانی به آبادان تا پایان تیر

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان نیز در خصوص این مورد گفت: طرح آبرسانی غدیر۲، تا پایان تیرماه امسال تکمیل و بهره برداری می شود.

صابر علیدادی افزود: برای رساندن آب از ایستگاه پمپاژ «ام الدبس» تمامی پمپ ها و الکتروموتورهای مورد نیاز تامین شده و تا ۱۰ روز دیگر نصب می شود.

وی اظهار کرد: با راه اندازی کامل این ایستگاه که در ۱۰۰ کیلومتری خرمشهر قرار دارد، آب رودخانه کرخه به خط انتقال غدیر تزریق می شود.

وی درباره سختی اجرای طرح غدیر۲ به منظور آبرسانی به آبادان و روستاهاگفت: ۷۰ مانع طبیعی در مسیر اجرای طرح قرار داشت که خوشبختانه با تلاش اکیپ های عملیاتی سازمان آب و برق و مدیریت خوب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سه ماه جلوتر از برنامه ایم و قبل از پایان تیرماه شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح ظرفیت آب شیرین شهرستان آبادان تا چهار و نیم برابر افزایش می یابد.

علیدادی از طرح غدیر به عنوان بزرگترین طرح آبرسانی در خاورمیانه نام داد و گفت: طرح غدیر با ۹۰ کیلومتر خط انتقال ۲۰۰۰ و ایستگاه مجهز پمپاژ، هفت هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد که تاکنون یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن تامین شده و پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.

وی همچنین از تامین آب شهرهای آبادان و خرمشهر از سد دز خبر داد و افزود: افق اجرای این طرح حدود سه سال است اما مهم اینست که آب سد دز آبی استاندارد با ای.سی زیر ۷۰۰ است.

۳ کیلومتر تا تا اتمام خط دوم

مدیر اجرایی طرح آبرسانی غدیر جنوبی با اشاره به اینکه ۸۶ کیلومتر لوله گذاری در مسیر آبادان انجام شده است، گفت: برای رسیدن آب از ایستگاه پمپاژ ام الدبس واقع در ۱۰۰ کیلومتری خرمشهر که توسط آن آب کرخه به خط لوله غدیر تزریق می شود، تنها سه کیلومتر دیگر باقی مانده است.

شهرام ناصری افزود: این سه کیلومتر با ۷۰ مانع از پل های واقع در مسیر تا خطوط انتقال زه آبهای نیشکر و نفت و گاز مواجه است.

وی همچنین نشست اضطراری مسئولان سازمان آب و برق خوزستان با مدیران توسعه نیشکر دور یک میز برای تصمیم گیری برای عبور لوله ها و رسیدن هرچه زودتر آب به آبادان را یادآور شد.

در کنار شوری آب شرب که مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر را حتی برای شستشوی صورت و استحمام با مشکل مواجه کرده است چرا که سبب سوزش چشم می شود، این شوری بالا باعث از بین رفتن نخیلات این دو شهرستان که سرمایه ای عظیم برای بخش کشاورزی استان به شمار می رود نیز می شود.