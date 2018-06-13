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۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

کواکبیان در صحن مجلس:

خجالت می‌کشم بگویم از دولت حمایت کردم/ آمارهای دولت درست نیست

خجالت می‌کشم بگویم از دولت حمایت کردم/ آمارهای دولت درست نیست

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: باتوجه به وضعیت وخیم اقتصادی خجالت می‌کشم بگویم از این دولت حمایت کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مخالفت با کلیت این لایحه گفت: این لایحه یک سال پیش در مجلس بررسی شده است، وضعیت جدید کشور می طلبد این موضوع با توجه به شرایط جدید مورد بررسی قرار گیرد.

عضو فراکسیون امید تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم، خدا را شاهد می‌گیرم با توجه به وضعیت اقتصادی خجالت می‌کشم بگویم از این دولت حمایت کردم.

وی با بیان اینکه وضع مبارزه با قاچاق کالا و ارز وخیم است، اظهار داشت: شب می‌خوابیم و روز بلند می شویم قیمت دلار افزایش یافته است. معلوم است در این شرایط عده ای تشویق به قاچاق ارز می‌شوند.

کواکبیان با اشاره به افزایش ۲۰ میلیونی قیمت خودرو گفت: با این لوایح نمی توان وضعیت را سامان داد.

وی اظهار داشت: اسکله های غیرقانونی در این لایحه دیده نشده است. منظورم سپاه نیست، آنها اگر چیزی وارد می کنند برای مسائل دفاعی خودشان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: ما سرمنشاهای اصلی را فراموش کرده و به افراد جزیی می‌پردازیم. ان شاءالله آمارهای دولت درست باشد و نرخ قاچاق از ۲۵ میلیون دلار به ۱۵ میلیون دلار رسیده باشد اما وضعیت جامعه به گونه ای است که این آمارها درست به نظر نمی‌رسد.

کواکبیان اظهار داشت: گزارش هایی داریم که سازمان گمرکات به قاچاق قانونی کالا کمک می کند.

وی افزود: پیش از این می گفتند جمشید بسم الله باعث قاچاق ارز و گرانی آن شده است امروز دیگر از جمشید بسم الله خبری نیست.

کد مطلب 4320105

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    نظرات

    • محسن IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
      4 1
      پاسخ
      جناب کواکبیان اگر نمایندگان محترم به وظیفه نظارتی خود دقیق عمل کنند و پیگیری های لازم را انجام دهند آنوقت مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدیت بیشتری پیدا میکند اما فقط اعلام ناراحتی نمایندگان چاره ساز نیست
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
      5 3
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      میدونی درد مملکت از کجا نشات میگیره؟ فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی که اغلب روستازاده و باهوش و متعهد و متخصص هستند بیکارند. در عوض یک عده که در دانشگاههای ناکجاآباد مدرک گرفته اند بواسطه آشنا و پارتی مشغول کارند
      • IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
        0 0
        دمت گرم داداش

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