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۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

ایتالیا سفیر فرانسه را احضار کرد

ایتالیا سفیر فرانسه را احضار کرد

وزارت خارجه ایتالیا سفیر فرانسه را به منظور اعتراض به مواضع رئیس جمهوری این کشور درباره کشتی مهاجران آکواریوس احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، وزارت خارجه ایتالیا با احضار سفیر فرانسه نسبت به مواضع «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری این کشور اعتراض کرد.

این در حالی است که رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته ضمن انتقاد شدید از دولت ایتالیا عدم صدور مجوز برای پهلو گرفتن کشتی آکواریوس در بنادر جنوبی این کشور را اقدامی غیر مسئولانه قلمداد کرده بود.

از سوی دیگر «جوزپه کنته» نخست وزیر ایتالیا در واکنش به سخنان رئیس جمهوری فرانسه خاطر نشان کرد که پاریس بدنبال ظاهر فریبی در قبال مهاجران بوده و این نمی تواند دلیلی برای پیروی ایتالیا از این رویکرد باشد.

گفتنی است دولت ایتالیا روز یکشنبه بنادر خود را به روی کشتی «آکواریوس» حامل ۶۲۹ مهاجر نجات داده شده از امواج مدیترانه بست. در همین راستا دولت ایتالیا اعلام کرد که از این پس کشور مالت باید به جای ایتالیا مهاجران را بپذیرد. این در حالی است که مالت هنوز موافقت خود را در این باره اعلام نکرده است.

کد مطلب 4320292
شقایق لامع زاده

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