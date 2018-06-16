فروش ۴۰۰میلیونی سینما در بازی ایران مراکش/ سهم فیلمسازان در ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، بازی ایران مراکش از سری بازی های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه که عصر جمعه ۲۵ خرداد در سینماهای ایران نمایش داده شد بیش از ۴۰۰ میلیون تومان فروش کرد.

این بازی با فروش حدود ۲۵ هزار بلیت در ۱۱۰ سالن سینما در کشور نمایش داده شد که حدود ۴۰ تا ۵۰ سالن در شهرستان ها و باقی به تهران تعلق داشت.

پخش اولین بازی فوتبال جام جهانی روسیه در حالی در سینماها بلیت فروشی شد که هنوز مشخص نیست چه میزان از این درآمد به فیلمسازانی تعلق می گیرد که فیلم هایشان در حال اکران است و یک ماه به دلیل جام جهانی و رقابت های فوتبال نمایش فیلم هایشان به سایه خواهد رفت.

هنوز بازی های دیگری نیز در راه است که بلیت های آنها نیز به فروش گذاشته می شود از جمله بازی بعدی ایران و اسپانیا که تاکنون با فروش محدودی که داشته باز هم هفت هزار بلیت توسط مردم خریداری شده است و این سوال را ایجاد می کند که صاحبان فیلم هایی که سانس های آنها در اختیار این بازی ها قرار می گیرد چه نفعی از این اکران می برند و چگونه ضرر این کار برایشان جبران خواهد شد.

در حال حاضر مشخص نیست سهم سینماداران از فروش بلیت تماشای فوتبال در سینما چقدر است و چه سهمی برای صاحبان آثار درنظر گرفته می شود. همچنین مشخص نشده رضایت صاحبان فیلم‌های روی پرده چگونه جلب شده است و آنها نیز نمی دانند قرارست به ازای سانس های حذف شده، سانس جدید بگیرند یا پولی به آنها داده شود.

هفته گذشته طبق مصوبه شورایعالی اکران که توسط سازمان سینمایی نهاد زیرمجموعه دولت اطلاع رسانی شد، قرار شد تمهیداتی برای صاحبان فیلم های درحال اکران در ایام جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه در نظر گرفته شود؛ مصوبه ای که جزییات دقیق تر و بیشتری از آن منتشر نشد.

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که مسعود اطیابی سخنگوی شورایعالی تهیه کنندگان در پاسخ به این پرسش مهر که چه تمهیداتی برای تهیه کنندگان فیلم ها در نظر گرفته شده است، بیان کرد: تداخل جام جهانی با اکران فیلم ها لطمه زیادی به اکران زده است. البته شادی مردم مهمتر است و این لطمه به این شادی می ارزد اما باید برای صاحبان فیلم ها هم فکری کرد.

وی ادامه داد: در این مدت بعضی از رسانه ها نوشتند که من مخالف نمایش فوتبال در سینماها هستم اینطور نیست اما حقوق هر کاری باید مشخص شود.

اطیابی با اشاره به اینکه هنوز مذاکرات دقیقی در این باره انجام نشده است، گفت: باید یک یا دو هفته فضای جایگزین بعد از جام جهانی برای فیلم های در حال اکران در نظر گرفته شود چون افت شدیدی در فروش فیلم ها داشته ایم.

علی سرتیپی سخنگوی شورایعالی اکران نیز درباره سود فروش بلیت های فوتبال برای صاحبان فیلم ها با مهر مطرح کرد: بحث هایی انجام گرفته است که تا دوشنبه آینده مشخص می شود و هنوز به صورت قطعی تصمیم گیری نشده است.