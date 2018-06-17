به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه موفق شد در اولین دیدار خود در جام جهانی در دقیقه ۹۵ مقابل مراکش به برد شیرین برسد و صدرنشین گروه دوم این جام شود.

روزنامه دیلی میل انگلیس با اشاره به این برد ایران، نقل قولی را از کارلوس کی روش در ارتباط با این مسابقه و شباهتش با بردهای منچستریونایتد در زمان سرمربیگری فرگوسن منتشر کرده است.

این روزنامه با عنوان «کی روش بعد از برد دیرهنگام ایران مقابل مراکش احترامش به فرگوسن را به جا می آورد» به نقل از سرمربی ایران نوشت: «این برد شبیه به فرگی تایم و برای فرگوسن بود».

فرگی تایم به دورانی از منچستریونایتد بازمی گردد که این تیم با هدایت فرگوسن گلهای دیرهنگامی می زد و به پیروزی می رسید.

دیلی میل ادامه داده است: «ایران با هدایت کی روش در دقیقه ۹۵ بازی با مراکش در اولین دیدار خود در جام جهانی روسیه با یک گل به خودی موفق شد به پیروزی برسد؛ در آخرین دقیقه وقتهای تلف شده تا در تاریخ حضورش در جام های جهانی در اولین مسابقه صاحب برد شود. مربی سابق منچستریونایتد احترامش به الکس فرگوسن را بعد از این برد به جا می آورد که در حال ریکاوری بعد از عمل جراحی در ماه می است.»

این روزنامه به نقل از کی روش آورده است: «بعد از بیماری فرگوسن هنوز موفق نشده ام او را ببینم. فرگوسن به اندازه کافی قوی هست. اگر شانس داشته باشم به زودی برای دیدن و در آغوش گرفتن فرگوسن می روم. او مرد و رفیق بزرگی است.»