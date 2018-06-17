اسپانیا مهاجرین «آکواریس» را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، اسپانیا از پذیرش صدها مهاجر نجاتیافته از دریای مدیترانه خبر داد که کشورهای ایتالیا و مالت پیشتر از پذیرش آنها سرباز زده بودند.
این افراد شامل ۶۳۰ مهاجر هستند که هفته گذشته با کمک کشتی «آکواریس» از غرق شدن در آبهای لیبی نجات یافتند و اکنون قرار است به شهر والنسیا اسپانیا منتقل شوند.
دولت سوسیالیستی که اخیراً در مادرید روی کار آمده، برای تامین نیازهای درمانی و تحقیق پیرامون شرایط پناهجویی مهاجرین قول مساعد داده است.
نزدیک به ۱۵۰ نفر از این مهاجرین را زنها و کودکان خردسال تشکیل میدهند.
گفتنی است ائتلاف راستگرا و پوپولیستی حاکم بر ایتالیا، مرزهای این کشور را به روی آکورایس بسته و سرنشینان این کشتی را به کشور مالت ارجاع داد حالآنکه این کشور نیز از پذیرش آنها سرباز زد.
امتناع از پذیرش این مهاجرین، موجب درگیری دیپلماتیک میان ایتالیا و فرانسه شد تا آنجا که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه اقدام دولت رم را غیرمسئولانه توصیف کرد.
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