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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۳۸

اسپانیا مهاجرین «آکواریس» را پذیرفت

اسپانیا مهاجرین «آکواریس» را پذیرفت

مهاجرینی که هفته گذشته از دریای مدیترانه نجات یافته و ایتالیا از پذیرش آنها امتناع کرد؛ از سوی اسپانیا پذیرفته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، اسپانیا از پذیرش صدها مهاجر نجات‌یافته از دریای مدیترانه خبر داد که کشورهای ایتالیا و مالت پیشتر از پذیرش آنها سرباز زده بودند.

این افراد شامل ۶۳۰ مهاجر هستند که هفته گذشته با کمک کشتی «آکواریس» از غرق شدن در آبهای لیبی نجات یافتند و اکنون قرار است به شهر والنسیا اسپانیا منتقل شوند.

دولت سوسیالیستی که اخیراً در مادرید روی کار آمده، برای تامین نیازهای درمانی و تحقیق پیرامون شرایط پناهجویی مهاجرین قول مساعد داده است.

نزدیک به ۱۵۰ نفر از این مهاجرین را زن‌ها و کودکان خردسال تشکیل می‌دهند.

گفتنی است ائتلاف راستگرا و پوپولیستی حاکم بر ایتالیا، مرزهای این کشور را به روی آکورایس بسته و سرنشینان این کشتی را به کشور مالت ارجاع داد حال‌آنکه این کشور نیز از پذیرش آنها سرباز زد.

امتناع از پذیرش این مهاجرین، موجب درگیری دیپلماتیک میان ایتالیا و فرانسه شد تا آنجا که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه اقدام دولت رم را غیرمسئولانه توصیف کرد.

کد مطلب 4322328
مریم خرمایی

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