هدفمان در ذوب آهن قهرمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن،امید نمازی صبح امروز پیش از شروع تمرینات بدنسازی این تیم گفت: چند سالی بود که بحث حضور من در ذوب آهن مطرح بود، اما شرایط به گونه ای رقم خورد که در فصل جدید بتوانم در کنار شما در شهر و باشگاه پدری ام حضور داشته باشم.

سرمربی ذوب آهن ضمن تقدیر از تلاش های امیر قلعه نویی در تیم فوتبال ذوب آهن گفت: با اشراف کامل از بازیکنان و باشگاه، پیشنهاد سرمربیگری را قبول کردم و امسال با هدف قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا جلو می رویم.

وی اظهار داشت: تعداد زیادی از بازیکنان تیم را می شناسم. باید با تلاش بیشتر به اهدافمان برسیم و از امروز با ذهنیت قهرمانی و برای قهرمانی خواهیم جنگید.