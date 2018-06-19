افشای موقعیت مکانی کاربران به علت نقص تولیدات گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نئووین، آسیب پذیری امنیتی یادشده باعث می شود مالکان وب سایت هایی که خدمات مرتبط با این دو ابزار را ارائه می کنند، بتوانند از موقعیت مکانی دقیق کاربران و مشتریان خود مطلع شوند.

در حالت عادی وب سایت ها می توانند از طریق آدرس آی پی کاربران اطلاعات کلی در مورد موقعیت مکانی کاربران خود به دست آورند. اما در این روش امنیت و حریم شخصی افراد به خطر نمی افتد. اما پی بردن به محل دقیق حضور کاربران از طریق دستیار صوتی هوشمند گوگل هوم و محصول چندرسانه ای کروم کاست می تواند امنیت و حریم شخصی افراد را به طور جدی به خطر بیندازد.

با توجه به اینکه رد وبدل شدن این اطلاعات با سایت های مختلف به طور بی سیم انجام می شود این خطر وجود دارد که هکرها با سواستفاده از این روش داده های زیادی را در مورد محل زندگی افراد مختلف جمع آوری کرده و از آنها برای سرقت یا اقدامات دیگری استفاده کنند.

کرگ یونگ محقق امنیتی که اولین بار مشکل یادشده را شناسایی کرده، می گوید این موضوع را به گوگل اطلاع داده است، اما این شرکت تا به حال اقدامی برای حل مشکل یادشده به عمل نیاورده است. البته گوگل وعده داده که با عرضه مجموعه ای از وصله های نرم افزار در ماه جولای مشکل یادشده را برطرف کند.