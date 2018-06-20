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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۵۳

امیر خانزادی از پایگاه‌های دریایی خرمشهر، خارک و بوشهر بازدید کرد

امیر خانزادی از پایگاه‌های دریایی خرمشهر، خارک و بوشهر بازدید کرد

فرمانده نیروی دریایی ارتش از پایگاه‌های این نیرو در خرمشهر، خارک و بوشهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حسین خانزادی در راس هیئتی از پایگاه‌های دریایی خرمشهر، خارک و بوشهر بازدید کرد.

در این بازدید که تعدادی از معاونین ستادی نداجا نیز حضور داشتند موضوعات مختلف عملیاتی، آمادگی رزمی، آموزش و وضعیت نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش که خود نیز از جمله خلبانان یگان هوادریای نداجا است، از توان عملیاتی هوادریای بوشهر بازدید کرد و با اشاره به نقش بسیار مهم بالگردهای رزمی نیروی دریایی در طول هشت سال دفاع مقدس با تقدیر از کار جهادی خلبانان جوان و بویژه تیم‌های فنی هوادریا، بر ارتقای توان عملیاتی و آمادگی لحظه‌ای تجهیزات پروازی نیروی دریایی تاکید کرد.

کد مطلب 4325493

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