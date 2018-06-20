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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۰

پژمان‌فر در صحن مجلس:

برخی‌ها مانند دوران برجام با مخالفان الحاق به FATF رفتار می‌کنند

برخی‌ها مانند دوران برجام با مخالفان الحاق به FATF رفتار می‌کنند

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، از سیاسی‌کاری یک جریان خاص در برخورد با مخالفان الحاق به FATF انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکری با اشاره به حساسیتها و نگرانی‌های کارشناسان، اقشار مختلف مردم و ائمه جمعه نسبت به لوایح مرتبط با FATF در مجلس اظهار داشت: با وجود این نگرانی‌ها، در این خصوص اجازه اظهار نظر داده نمی شود و برخی به جای اینکه ادله خودشان را مطرح کنند سیاسی‌کاری می کنند.

وی افزود: به عنوان مثال در رسانه هایشان مانند دوران برجام رفتار می کنند و فهرستی از نمایندگان مخالف و موافق تهیه کرده اند.

پژمانفر با بیان اینکه افراد بزرگواری نسبت به این لوایح اظهارنظر کرده و می کنند، تصریح کرد: آنها این لوایح را استعماری می دانند و نسبت به آنها نگرانند اما از تریبون های رسمی و غیررسمی به این افراد هجمه می شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اشکالی ندارد که افراد نظر بدهند اما نباید با ادبیات سخیف نسبت به منتقدان وارد شوند.

پژمان فر گفت: در روزنامه هایشان فهرستی درست کرده اند که آیا مخالفان این لوایح سواد کافی دارند یا خیر؟ من خودم به عنوان یکی از مخالفان شخصا برای مناظره اعلام آمادگی می کنم.

کد مطلب 4325514

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