به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکری با اشاره به حساسیتها و نگرانیهای کارشناسان، اقشار مختلف مردم و ائمه جمعه نسبت به لوایح مرتبط با FATF در مجلس اظهار داشت: با وجود این نگرانیها، در این خصوص اجازه اظهار نظر داده نمی شود و برخی به جای اینکه ادله خودشان را مطرح کنند سیاسیکاری می کنند.
وی افزود: به عنوان مثال در رسانه هایشان مانند دوران برجام رفتار می کنند و فهرستی از نمایندگان مخالف و موافق تهیه کرده اند.
پژمانفر با بیان اینکه افراد بزرگواری نسبت به این لوایح اظهارنظر کرده و می کنند، تصریح کرد: آنها این لوایح را استعماری می دانند و نسبت به آنها نگرانند اما از تریبون های رسمی و غیررسمی به این افراد هجمه می شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اشکالی ندارد که افراد نظر بدهند اما نباید با ادبیات سخیف نسبت به منتقدان وارد شوند.
پژمان فر گفت: در روزنامه هایشان فهرستی درست کرده اند که آیا مخالفان این لوایح سواد کافی دارند یا خیر؟ من خودم به عنوان یکی از مخالفان شخصا برای مناظره اعلام آمادگی می کنم.
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