مسابقه ایران- اسپانیا در ورزشگاه آزادی پخش می شود

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پافشاری استاندار تهران قرار شد، مسابقه ایران و اسپانیا در ورزشگاه آزادی و با حضور تماشاگران پخش شود.

وی افزود: امنیت پخش مسابقه ایران- اسپانیا در ورزشگاه آزادی تامین می شود و مانعی برای پخش این مسابقه وجود ندارد.

پیش از این اخباری مبنی بر لغو پخش مسابقه ایران مقابل اسپانیا از سری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه منتشر شده بود.

بر اساس این گزارش، مسابقه ایران-اسپانیا دومین مسابقه تیم ملی کشورمان در جام جهانی است، که از ساعت ۲۲:۳۰ امشب به وقت تهران آغاز می شود.