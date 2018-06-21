۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به روستاهای گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علی نصیبی در جلسه شورای اداری رامیان اظهار کرد: پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات درقالب اجرای طرح های اشتغالزایی و عمرانی به روستاهای گلستان در سال جاری پرداخت شد.

وی افزود: این تسهیلات که تاکنون پرداخت آن در استان بی سابقه بوده، از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی، توسط بانک های عامل استان پرداخت شده است.

نصیبی با اشاره به ظرفیت های گردشگری مناطق روستایی گلستان افزود: درسال جاری نگاه ویژه ای به این ظرفیت ها شده و در همین راستا طبق برنامه‌ریزی ها ۲۰۰ مورد بوم گردی و طبیعت گردی جدید در روستاهای این استان اضافه می شود.

وی اضافه کرد: به زودی سهمیه هر شهرستان در جلسه ای با حضور استاندار گلستان مشخص و ابلاغ می شود تا با اجرایی شدن و جذب گردشگران داخلی و خارجی به اقتصاد روستاها و استان کمک شود.

نصیبی تصریح کرد: برای توسعه اقتصادی و پیشرفت روستاهای گلستان، استانداری تفاهم نامه هایی را با برخی نهادها از جمله بنیاد علوی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری منعقد کرده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان ادامه داد: براساس تفاهم نامه های منعقده به تمام طرح های واجد شرایط در حوزه روستایی با کسر ۱۰ درصد از کارمزد اصلی تسهیلات، تسهیلات با نرخ کارمزد پایین پرداخت می شود.

نصیبی بدون اشاره به میزان تسهیلات پرداختی در قالب تفاهم نامه های ذکر شده، افزود: دراین حوزه استان گلستان رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی گفت: اعتبارات دهیاری های کشور در حساب های مشخص شده در پست بانک واریز می شود و دهیاران و شوراها می توانند چنانچه طرحی را مدنظر دارند با کسب تسهیلات کم بهره به نسبت بودجه تحقق یافته سال گذشته خود از این بانک برای پیشبرد اهداف توسعه محور روستایی، گام های موثری بردارند.

نصیبی اضافه کرد: دهیاری ها می توانند با همراهی هم در راستای اشتغال آفرینی و سودآوری برای مجموعه دهیاری نیز فعالیت داشته باشند.

به گفته وی دهیاری ها می توانند برای استفاده بیشتر از تسهیلات با کارمزد پایین، با تجمیع چند دهیاری به دنبال ایجاد یک فعالیت اقتصادی مناسب باشند.