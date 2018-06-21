پاکسازی مناطق آلوده گلستان با جدیت در سال ۹۷ پیگیری خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، علی اصغر طهماسبی در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان که با حضورمعاون اجتماعی وزیر کشور، سرپرست ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برگزار شد، اظهار کرد: تنها در دو ماهه اول سال ‎جاری به ‎همت نیروی انتظامی و دستگاه اطلاعاتی هشت و نیم تن انواع مواد مخدر در استان گلستان کشف شد و این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ میزان کشفیات مواد مخدر در گلستان پنج تن بوده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و دستگاه قضایی در استان گلستان با همکاری سایر دستگاه‎ها برای کاهش آمار طلاق آموزش‎های قبل و حین ازدواج برگزار می‎کنند، یادآور شد: از آنجایی که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای ما مهم است در نقاط آلوده و مناطق حاشیه‎نشین، زنان سرپرست خانوار شناسایی، آموزش دیده و در حوزه اشتغال به کار گرفته شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان به حرفه‎آموزی زنانی که همسران آنها معتاد یا در زندان هستند اشاره کرد و گفت: این مهم با همکاری اداره‎کل فنی و حرفه‎ای و سایر دستگاه‎ها در حال انجام است.

رئیس کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود: نوع اقدام و عمل ما در استان گلستان از ۱۸ آسیب اجتماعی شاخص، روی شش آسیب اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیرمجاز، خودکشی، تکدی گری و مفاسد اخلاقی، متمرکز شده است.

وی با تقدیر از نقش سمن ها در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی و اعتیاد، بیان کرد: ۷۱ سمن فعال در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد و مواد مخدر، بازوی توانمندی برای دستگاههای اجرایی استان هستند و ما از این ظرفیت استفاده می کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه طرح شهید شوشتری در راستای پاکسازی مناطق آلوده استان با جدیت در سال ۹۷ پیگیری خواهد شد گفت: در حوزه کنترل و کاهش اعتیاد با همکاری دستگاه‎های ذیربط در سال ۱۳۹۶ هر فرمانداری موظف به پاکسازی یک منطقه آلوده در حوزه استحفاظی خود شد که در سال ۱۳۹۷ فرمانداری ها می بایست دو منطقه آلوده را شناسایی و پاکسازی کنند.