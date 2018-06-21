به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله کاظم صدیقی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین نکوداشت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت ایام شهادت شهید بهشتی و یارانش به ویژگیهای این شهید بزرگوار پرداخت و اظهار داشت: وجود این عالم بزرگوار به ویژگیهای نابی مانند شرح صدر و بلندهمتی آراسته بود، ویژگی خاصی که عظمت روحی کمنظیر او را در برخورد با مخالفان به نمایش گذاشته بود.
وی افزود: با چنین روحیهای شهید بهشتی به جای مقابله با توهین و انتقاد یا با محبت طرف مقابل را قانع میکرد و یا انتقاد را میپذیرفت، ایشان با سعه صدر و اعتقاد راسخ بر پیروی از ولایت فقیه هیچگاه جواب هجمههای رسانههای معاند را نداد همانگونه که امام خمینی (ره) فرموده بودند.
شهید بهشتی واقعیتهای مورد لزوم هر زمان را درک کرده بود
مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شهید بهشتی با بینش بلند خود واقعیتهای مورد لزوم هر زمان را درک کرده بود، ادامه داد: ایشان در دوره پهلوی با درک اهمیت فرهنگسازی در جامعه، مدرسه دین و دانش را بنیان نهاد و مدرسه حقانی را با محوریت اخلاق برای طلاب تأسیس کرد.
وی به تاسیس پلیس قضایی توسط شهید بهشتی تاکید کرد: ایشان با برگزاری جلسات با افراد غیر روحانی دارای فکر و تربیت اسلامی در کادرسازی برای دستگاه قضا و خارج از این دستگاه اهتمام ویژه داشت.
شناسایی و جلب افراد مستعد توسط شهید بهشتی
آیتالله صدیقی تصریح کرد: روحیه شهید بهشتی به نوعی بود که نه تنها به شناسایی و جلب افراد با استعداد و پرورش این استعدادها توجه داشت بلکه در نگهداری و حفظ افراد مستعد برای پیشرفت کشور و دین نیز اهتمام میورزید و هرگز اجازه نداد افراد مستعد و نابغه کشورمان از ایران خارج شوند.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگسازی دستگاه قضایی بسیار مهم است، اظهار داشت: کارهای بازدارنده از وظایف حاشیهای دستگاه قضایی است و توجه و کمک به فرهنگسازی از اصلیترین کارهای دستگاه قضا در مسیر دستیابی به این هدف است که رافت دینی را به نمایش بگذاریم و در این میان رفتار قاضی با افراد میتواند تاثیرگذار باشد به نوعی که جلوهای از خلق و خوی پیامبر رحمت (ص) را متجلی کند.
رفتار قاضی باید افکار جامعه را از هنجارشکنی دور کند
امام جمع موقت تهران با اشاره به اینکه انبیای الهی با اجبار و زور سرنیزه اقامه عدالت نمیکردند تاکید کرد: البته جدیت در اقامه عدل گاه نیازمند ابزاری مانند سرنیزه نیز هست، بر این اساس باید توجه داشته باشیم که رفتار قاضی باید نمونه باشد به نوعی که قفل دلهای سخت را بگشاید و افکار جامعه را از هنجارشکنی دور کند.
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