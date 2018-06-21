چهاردهمین ایستگاه آتش نشانی در رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنج شنبه چهاردهمین ایستگاه آتش نشانی شهرداری رشت و مراسم رونمایی از ۶ دستگاه خودروی نیمه سنگین آتش نشانی با حضور جمعی از مدیران شهری در رشت مورد بهره برداری قرار گرفتند.

شهردار رشت در این مراسم با اشاره به ایجاد فضای مناسب برای خدمات رسانی به شهروندان، اظهار کرد: سازمان آتش نشانی شهرداری رشت علاوه بر انجام ماموریت های داخل شهری به دیگر نقاط استان گیلان نیز در مواقع ضروری کمک رسانی می کند.

مسعود نصرتی ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان سازمان آتش نشانی، گفت: خدمت در آتش نشانی کاری عاشقانه است و در شهر رشت ساختمان پلاسکوهای زیادی وجود دارد که باید برای آنها برنامه ریزی کرد. برای این امر نیازمند همراهی استانداری و اختصاص منابع دولتی هستیم.

وی با تاکید به نوسازی و بهسازی ساختمان ها، خروج انبارها و فضاهای خطرآفرین از سطح شهر، افزود: سلامت نیروهای سازمان آتش نشانی در زمان بروز حوادث در چنین بناهایی در خطر بوده و باید هر چه سریعتر برای پیشگیری از عواقب جبران ناپذیر تدابیر لازم اندیشیده شود.

نصرتی با بیان برخی مشکلات موجود، تصریح کرد: باید به تناسب شبکه های معابر و ترافیک شهری نسبت به احداث ایستگاه های آتش نشانی برنامه ریزی کرد.

افزایش خدمات دهی با افتتاح ایستگاه چهاردهم در رشت

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری رشت نیز در این مراسم اظهار کرد: با افتتاح این ایستگاه تعداد ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر رشت به ۱۴ عدد رسیده است.

بابک رمضانی با بیان اینکه این ایستگاه تمامی محدوده شمال رشت را در زمان بروز حوادث تحت پوشش قرار می دهد، گفت: با احداث این ایستگاه انتظار می رود خدمات دهی به این محدوده افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی رشت عمر بالای ۲۵ سال دارد، افزود: با برنامه ریزی های به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای نوسازی ناوگان آتش نشانی شهرداری رشت و خارج کردن خودروهای فرسوده تلاش می کنیم.

رمضانی به تجهیز سازمان آتش نشانی شهرداری رشت به شش خودروی نیمه سنگین و مدرن اشاره کرد و گفت: این خودروها ظرفیت حمل ۲ هزار لیتر آب را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه این ایستگاه یکی از مجهزترین ایستگاه های آتش نشانی در استان گیلان است، ادامه داد: برای راه اندازی و احداث این ایستگاه ۲۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.