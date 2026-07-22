توسعه تجارت پیشران اقتصادی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی کشور در بهشهر با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی ایجادشده در استان، اظهار کرد: تصویب منطقه آزاد مازندران در مجلس، فرصت ارزشمندی برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی میان منطقه آزاد مازندران، بندر امیرآباد و خانه تجارت می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی منطقه ایفا کند، افزود: بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها ضمن رونق تولید و صادرات، به افزایش درآمد شهروندان و تحقق توسعه پایدار کمک خواهد کرد

بستری برای توانمندسازی تولیدکنندگان

شهردار بهشهر نیز در این مراسم با بیان اینکه راه‌اندازی خانه ویژه تجارت حاصل چند سال پیگیری مستمر مدیریت شهری است، گفت: این مجموعه با هدف تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی با بازارهای بین‌المللی ایجاد شده است.

یاسر احمدی با اشاره به موقعیت راهبردی بهشهر در کریدور شمال ـ جنوب و همجواری با بندر امیرآباد، تصریح کرد: مدیریت شهری تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه معرفی توانمندی‌های اقتصادی شهرستان و حضور پررنگ‌تر تجار و تولیدکنندگان بومی در بازارهای منطقه را فراهم کند.

توسعه اقتصادی با محور سرمایه‌گذاری و گردشگری

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر بهشهر نیز با تأکید بر اینکه توسعه شهری بدون تقویت زیرساخت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: خانه تجارت یکی از اقدامات مهم مدیریت شهری برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد برند اقتصادی برای شهرستان به شمار می‌رود.

میرکریمی افزود: در کنار توسعه فعالیت‌های تجاری، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد پیوند میان اقتصاد و گردشگری از اهداف مهم این مجموعه خواهد بود.