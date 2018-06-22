به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس بنیاد شهید چمران امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه درباره شخصیت آن شهید اظهار داشت: اعتقاد راسخ شهید چمران این بود که «ما میتوانیم». ایشان دانشمند بزرگی بود که در عداد دانشمندان بزرگ رشته خود یعنی فیزیک پلاسما محسوب میشد.
وی افزود: شهید چمران در سال ۴۹ پس از ۱۴سال حضور در آمریکا، به لبنان رفت و خطاب به رزمندگان گفت «ای شیعیان حسین، من به شما بشارتی عظیم آورده ام که حلال همه مشکلات است بشارتی که طاغوت ها را سرنگون میکند. بشارت خیر، بشارت پیروزی و وصل به معشوق؛ این بشارت، شهادت است. من میخواهم با اسرائیل ولو با مشت بجنگم. میخواهم به اسرائیل بفهمانم که آن ها را روسیاه خواهم کرد. من میجنگم و آنقدر خواهم جنگید تا به افتخار شهادت نائل آیم. مطمئنم که پیروزی و نجات شما نیز در پیروی راه حسین(ع) است و بس.»
رئیس بنیاد شهید چمران اضافه کرد: شهید چمران رزمندهای قوی بود که در رزم و جنگ های چریکی بی نظیر بود. وی توانست سیاستمداری عارف و هنرمندی لطیف الطبع باشد. ایشان دانه های مقاومت اسلامی در لبنان را غرس و در برابر فالانژها هشت سال ایستادگی کرد.
چمران با اشاره به درخواست تعدادی از چهره ها برای مذاکره مستقیم با آمریکا گفت: شهید چمران روحیه شجاعانه ایرانی و مقاومت اسلامی را جاودانه کرد و بر عکس کسانی که با نامه نوشتن به استکبار این صفات را زیر پا میگذارند، عمل کرد.
چمران تاکید کرد: شهید چمران در ایران توانست، شب تیره شکست پاوه را به حماسهای بزرگ تبدیل کند. در سوسنگرد توانست محاصره را بشکند و به قلب تانک های دشمن بزند و آن ها را شکست بدهد.
وی تصریح کرد: شهید چمران توانست در شرایط بسیار سخت آن روز اهواز که نان پیدا نمیشد، در شش ماهه اول جنگ، زیردریایی بسازد و همانجا به آب بیاندازد. وی توانست اولین موشک ایران را آزمایش کند و ستاد جنگ های چریکی را در معیت آیتالله خامنه ای شکل بدهد. وی در نهایت در ظهر خونین روز سی و یک خرداد، عروس شهادت را در آغوش گرفت.
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