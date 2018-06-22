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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

چمران در پیش خطبه‌های نماز جمعه:

شهید چمران بر عکس کسانی که برای استکبار نامه نوشتند، عمل می‌کرد

شهید چمران بر عکس کسانی که برای استکبار نامه نوشتند، عمل می‌کرد

رئیس بنیاد شهید چمران گفت:شهید چمران روحیه شجاعانه ایرانی و مقاومت اسلامی را جاودانه کرد و بر عکس کسانی که با نامه نوشتن به استکبار این صفات را زیر پا می‌گذارند، عمل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس بنیاد شهید چمران امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه درباره شخصیت آن شهید اظهار داشت: اعتقاد راسخ شهید چمران این بود که «ما می‌توانیم». ایشان دانشمند بزرگی بود که در عداد دانشمندان بزرگ رشته خود یعنی فیزیک پلاسما محسوب می‌شد. 

وی افزود: شهید چمران در سال ۴۹ پس از ۱۴سال حضور در آمریکا، به لبنان رفت و خطاب به رزمندگان گفت «ای شیعیان حسین، من به شما بشارتی عظیم آورده ام که حلال همه مشکلات است بشارتی که طاغوت ها را سرنگون می‌کند. بشارت خیر، بشارت پیروزی و وصل به معشوق؛ این بشارت، شهادت است. من می‌خواهم با اسرائیل ولو با مشت بجنگم. می‌خواهم به اسرائیل بفهمانم که آن ها را روسیاه خواهم کرد. من می‌جنگم و آنقدر خواهم جنگید تا به افتخار شهادت نائل آیم. مطمئنم که پیروزی و نجات شما نیز در پیروی راه حسین(ع) است و بس.» 

رئیس بنیاد شهید چمران اضافه کرد: شهید چمران رزمنده‌ای قوی بود که در رزم و جنگ های چریکی بی نظیر بود. وی توانست سیاستمداری عارف و هنرمندی لطیف الطبع باشد. ایشان دانه های مقاومت اسلامی در لبنان را غرس و در برابر فالانژها هشت سال ایستادگی کرد.

چمران با اشاره به درخواست تعدادی از چهره ها برای مذاکره مستقیم با آمریکا گفت: شهید چمران روحیه شجاعانه ایرانی و مقاومت اسلامی را جاودانه کرد و بر عکس کسانی که با نامه نوشتن به استکبار این صفات را زیر پا می‌گذارند، عمل کرد.

چمران تاکید کرد: شهید چمران در ایران توانست، شب تیره شکست پاوه را به حماسه‌ای بزرگ تبدیل کند. در سوسنگرد توانست محاصره را بشکند و به قلب تانک های دشمن بزند و آن ها را شکست بدهد.

وی تصریح کرد: شهید چمران توانست در شرایط بسیار سخت آن روز اهواز که نان پیدا نمی‌شد، در شش ماهه اول جنگ، زیردریایی بسازد و همانجا به آب بیاندازد. وی توانست اولین موشک ایران را آزمایش کند و ستاد جنگ های چریکی را در معیت آیت‌الله خامنه ای شکل بدهد. وی در نهایت در ظهر خونین روز سی و یک خرداد، عروس شهادت را در آغوش گرفت.

کد مطلب 4327332

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