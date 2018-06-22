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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۸

پیام معاون صدا به مناسبت درگذشت صدرالدین شجره

پیام معاون صدا به مناسبت درگذشت صدرالدین شجره

حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی برای درگذشت صدرالدین شجره پیامی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی به بهانه درگذشت صدرالدین شجره هنرمند و گوینده پیشکسوت رادیو، پیامی را به شرح زیر منتشر کرد:

«خداوند هنر را به رسم امانت به آدمی سپرد

به برگزیده ترین ها، آنانی که در میانه آمد و شد زمین و آسمان راهی می سازند و رسمی به یادگار می گذارند، دنیا را به گونه دیگری تعریف می کنند و از خود سنتی به جا می گذارند که زندگی را فهمیدنی تر و خواستنی تر کنند.

صدرالدین شجره هنرمندی بود که شنیدن دیدنی ها و دیدن شنیدنی ها را برای مان آسان کرد. بارها از تولد و مرگ برایمان گفت؛ از بودن و نبودن؛ از عشق و ایمان و حالا او رفته است اما نقشی که هنرمندانه و عاشقانه بر نمایش ها و برنامه های رادیویی رسیم کرده برای همیشه چون او ماندگار است.

زنجیره محبت و صمیمیتی که از گذشته تاکنون در میان اهالی رادیو زبان زد است خود تایید دیگری بر حضور عاشقانه آنانی است که با همه فراز و نشیب ها لحظه ای از خدمت صادقانه غافل نمی شوند. لیکن در چنین فضایی فقدان آنها، گوهری زرین از گنجینه رادیو می کاهد.

در این میان فقدان هنرمند با فضل و شناختی همچون استاد صدر الدین شجره که سال ها در عرصه های مختلف نویسندگی، اجرا، کارگردانی و بازیگری رادیو عمر خود را صادقانه صرف کرد برای اهالی آن اندوهناک و غمبار است.

لذا اینجانب به عنوان عضوی از خانواده بزرگ رادیو ضمن عرض تسلیت مراتب همدردی خود را با خانواده محترم ایشان جامعه هنری و همکاران رادیو اعلام می نمایم.»

کد مطلب 4327399
آروین موذن زاده

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