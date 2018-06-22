پیام معاون صدا به مناسبت درگذشت صدرالدین شجره

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی به بهانه درگذشت صدرالدین شجره هنرمند و گوینده پیشکسوت رادیو، پیامی را به شرح زیر منتشر کرد:

«خداوند هنر را به رسم امانت به آدمی سپرد

به برگزیده ترین ها، آنانی که در میانه آمد و شد زمین و آسمان راهی می سازند و رسمی به یادگار می گذارند، دنیا را به گونه دیگری تعریف می کنند و از خود سنتی به جا می گذارند که زندگی را فهمیدنی تر و خواستنی تر کنند.

صدرالدین شجره هنرمندی بود که شنیدن دیدنی ها و دیدن شنیدنی ها را برای مان آسان کرد. بارها از تولد و مرگ برایمان گفت؛ از بودن و نبودن؛ از عشق و ایمان و حالا او رفته است اما نقشی که هنرمندانه و عاشقانه بر نمایش ها و برنامه های رادیویی رسیم کرده برای همیشه چون او ماندگار است.

زنجیره محبت و صمیمیتی که از گذشته تاکنون در میان اهالی رادیو زبان زد است خود تایید دیگری بر حضور عاشقانه آنانی است که با همه فراز و نشیب ها لحظه ای از خدمت صادقانه غافل نمی شوند. لیکن در چنین فضایی فقدان آنها، گوهری زرین از گنجینه رادیو می کاهد.

در این میان فقدان هنرمند با فضل و شناختی همچون استاد صدر الدین شجره که سال ها در عرصه های مختلف نویسندگی، اجرا، کارگردانی و بازیگری رادیو عمر خود را صادقانه صرف کرد برای اهالی آن اندوهناک و غمبار است.

لذا اینجانب به عنوان عضوی از خانواده بزرگ رادیو ضمن عرض تسلیت مراتب همدردی خود را با خانواده محترم ایشان جامعه هنری و همکاران رادیو اعلام می نمایم.»