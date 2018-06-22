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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۲

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین خبر داد؛

آتش در نانوایی سنگکی در «خیرآباد» ورامین/یک نانوا مصدوم شد

آتش در نانوایی سنگکی در «خیرآباد» ورامین/یک نانوا مصدوم شد

ورامین- سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از آتش سوزی در نانوایی سنگکی در «خیرآباد» ورامین خبر داد و گفت: یک نانوا در این حادثه مصدوم شد.

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اطفا حریق مغازه نانوایی واقع در حوالی «خیر آباد» ورامین خبر داد و افزود: این حادثه بعد از ظهر جمعه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین اطلاع داده شد، که به سرعت ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش نشانی ورامین به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: زمانی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند، بخش های زیادی از این نانوایی سنگکی شعله ور بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ادامه داد: عملیات اطفا آتش توسط آتش نشانان از چند جهت آغاز شد و آتش نشانان به سرعت شعله های آتش را تحت کنترل خود در آوردند.

کرمانی افزود: با تلاش آتش نشانان ورامینی آتش خاموش شد و از سرایت آن به اماکن هم جوار جلوگیری به عمل آمد و پس از لکه گیری و ایمن سازی عملیات به پایان رسید.

وی افزود: متاسفانه یکی از کارکنان نانوایی دچار سوختگی شد که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

کرمانی گفت: هم اکنون کارشناسان علت یابی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین در حال بررسی علت حریق هستند.

کد مطلب 4327588

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