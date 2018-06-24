کارگاه ادبیات داستانی ویژه کتابداران در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه کارگاه ادبیات داستانی ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی استان گیلان با حضور «مرتضی سرهنگی» مدیر ادبیات پایداری حوزه هنری در کتابخانه امام رضا (ع) رشت برگزار شد.

مدیر ادبیات پایداری حوزه هنری در این کارگاه با اشاره به کتاب های منتشر شده از جنگ و خاطرات آن، اظهارکرد: یکی از نزدیک ترین خاطرات بیان شده به وقایع جنگ توسط سربازان نقل شده است.

مرتضی سرهنگی، بیان این خاطرات را در انتقال ارزش ها و وقایع جنگ تحمیلی به جامعه به ویژه نسل جوان بسیار مهم و موثر دانست و گفت: زبان تبلیغی و زبان تعقلی دو قالب مهم انتقال مفاهیم جنگ به جامعه بوده است.

وی در ادامه با اشاره به سه روش ادبی در بیان وقایع و خاطرات جنگ تحمیلی برای جامعه، خاطرات رزمندگان برگشته از جنگ،‌ خاطرات بیان شده از سوی سربازان اسیر ایرانی و ادبیات سربازان اسیر عراقی را از جمله این سه گونه عنوان کرد.

مدیر ادبیات پایداری حوزه هنری با بیان اینکه ادبیات بیان شده از سوی سربازان اسیر به ادبیات اردوگاهی معروف است، ادامه داد: اسرای ایرانی در اردوگاه های عراقی بدترین شرایط را تجربه کرده اند این در حالی است که در مقابل سربازان عراقی در اردوگاه های ایرانی از بهترین امکانات اعم از غذا، پوشاک و حتی لوازم التحریر برخوردار بودند.

وی با اشاره به هجمه ها و تبلیغات دشمن بعثی با همکاری بسیاری از کشورهای جهان علیه نظام مقدس اسلامی و بدترین رفتارها با اسرای ایرانی در اردوگاه های عراقی، گفت: در مقابل جمهوری اسلامی بهترین امکانات و رفتار را با اسرای عراقی داشت.

سرهنگی با بیان اینکه وجود ایمان و باورهای دینی رمز پیروزی نظام مقدس اسلامی در برابر همه این هجمه ها بود، اظهارکرد: وجود ایمان قلبی قوی و همچنین اطاعت از رهبری در میان رزمندگان ایرانی سبب شد آنها در نبردهایی همانند آزادسازی خرمشهر و بسیاری از عملیات های دیگر بر دشمن تا دندان مسلح پیروزی شوند.

گفتنی است مرتضی سرهنگی نویسنده حوزه دفاع مقدس به زودی نگارش خاطرات شهید مدافع حرم « بابک نوری هریس» را آغاز می کند.