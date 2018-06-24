به گزارش خبرنگار مهر، در متن تذکر زهرا صدراعظم نوری آمده است: در شهر تهران حدود سه تا چهار میلیون دستگاه موتور سیکلت پلاک شده است که قریب به ۹۵ درصد آنها کاربراتوری است، بر اساس گزارش سازمان ملی استاندارد، یک موتور سیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودروی یورو ۲ ایجاد آلودگی می کند و در فصل زمستان قریب به ۱۲ درصد آلودگی هوای شهر تهران ناشی از موتورسیکلت های کاربراتوری است.

موتورسیکلت های کاربراتوری به دلیل تنظیم نبودن نسبت هوا به سوخت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون تولید می کنند که در شرایط حاضر مسئله اصلی آلودگی هوای تهران و تعدادی از کلانشهرهای دیگر است.

هر موتورسیکلت کاربراتوری استاندارد در هر کیلومتر پیمایش می بایست حداکثر سه گرم آلودگی تولید کند که پس از دستکاری برای سرعت بیشتر به یک دستگاه فرسوده تبدیل شده که به جای سه گرم در هر کیلومتر در مجموع، آلایندگی ۱۵ گرم را تولید می کند.

بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع شد.

در نامه ای که در تاریخ ۹۷.۲.۲۰ وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت و کشور برای معاون اول رئیس جمهور ارسال نموده اند، اعلام شده است که با توجه به عدم اطلاع برخی از شرکت های تولیدکننده موتورسیکلت و به منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی و بروز مشکلات کارگری و مساعدت برای تداوم فعالیت این شرکت ها، خواهان تصمیم هیأت وزیران جهت شماره گذاری ۹۵۴۳ دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری می باشند که این موضوع در کارگروه زیربنایی دولت بررسی و به زودی در هیأت دولت مورد تصمیم گیری نهایی قرار می گیرد.

به طور قطع هدف از وضع مصوبه «توقف تولید موتورسیکلت های کاربراتوری» کاهش آلودگی هوا و افزایش تعداد روزهای سالم و پاک برای شهروندان است و طبیعتاً صدور مجوز شماره گذاری مجدد موتورسیکلت های کاربراتوری، نقض این مصوبه محسوب می شود.

هر چند که طی دو سال گذشته به جای تلاش جهت تولید موتورسیکلت های برقی و انژکتوری یورو ۳ و یورو ۴ با اضافه شدن تبصره ای به مصوبه ممنوعیت، در سال ۹۶، ۷۴۰ هزار دستگاه و در سال ۹۵، ۴۳۰۰ دستگاه موتور کاربراتوری تولید و شماره گذاری شده است.

با یک محاسبه ساده می توان دریافت، چنان که این ۹۵۴۳ دستگاه موتور سیکلت کاربراتوری شماره گذاری و وارد بازار شوند و برای مدت پنج سال در حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش نمایند، اضافه انتشار آلودگی این ناوگان نسبت به نوع انژکتوری بالغ بر ۱۴۰ هزار تن خواهد بود.

بنابراین شماره گذاری مجدد موتور سیکلت های کاربراتوری اگرچه مشکل چند وارد کننده و قطعه ساز را حل می نماید اما مشکل آلودگی هوا را تشدید نموده و سلامت شهروندان را تحت تأثیر جدی قرار می دهد.

از این رو، در جهت سلامت شهروندان عزیز شهر تهران از هیأت محترم وزیران به ویژه وزیر محترم کشور که خود واقف به چالش ها و مشکلات کلانشهر تهران است، درخواست می نمایم که با شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری در سال ۹۷ به طور جدی مخالفت نمایند.