اثری از  مصطفی رحماندوست به انگلیسی ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قصه « زال و سیمرغ»، داستان تولد رستم دستان کودکی سفید و زیبارو اما با موهای سفید همچون موهای پیرمردان است که وقتی پدرش سام فرزند خود را اینگونه میبیند از سرزنش دیگران میترسد و دستور میدهد که کودک را از آن سرزمین دور کنند و او را بهدامن کوه البرز میبرند، جایی که لانه سیمرغ در آن است و...
این اثر از مجموعه کتابهای «نامه نامور» است که داستانهای شاهنامهی حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر و حماسهسرای قرن چهارم را با نثری ساده و امروزی برای نوجوانان روایت میکند.
سیامک مظلومی این اثر را به زبان انگلیسی ترجمه کرده و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را در ۳۶ صفحه رنگی با جلد سخت و قیمت ۱۳ هزار تومان عرضه کرده است.
نظر شما