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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

مشاور سازمان خصوصی‌سازی به مهر خبرداد؛

آزادسازی سهام عدالت تا پایان تابستان تعیین تکلیف می‌شود

آزادسازی سهام عدالت تا پایان تابستان تعیین تکلیف می‌شود

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، لایحه آزادسازی سهام عدالت تا پایان تابستان در صحن علنی ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد.

سید جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آزاد سازی سهام عدالت اظهار داشت: لایحه آزادسازی سهام عدالت همچنان در کمیسیون های مجلس در دست بررسی قرار دارد.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود:  کمیسیون های مختلف مجلس برای بررسی بیشتر با نمایندگان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده اند.

وی ادامه داد: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، لایحه آزادسازی سهام عدالت تا پایان تابستان در صحن علنی ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد.

سبحانی با اشاره به کلیت این لایحه، گفت: هنوز مشخص نیست چه میزان تغییر در لایحه ارسالی دولت ایجاد شود اما بر اساس لایحه کنونی که در حال بررسی در مجلس است، مدیریت معاملات خرید و فروش سهام عدالت از راه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) مدنظر قرار دارد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر ۴۹ شرکت سرمایه پذیر داشته باشیم یک صندوق ETF در بورس خواهد بود که سهام تمام ۴۹ شرکت داخل این صندوق ریخته می شود و با توجه به اینکه هر شخصی دارای یک واحد قابل معامله است، ۴۹ میلیون سهم از صندوق خارج می شود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بخش های مختلف همچون بانک، بیمه، پتروشیمی و ... هر کدام به صورت تخصصی صندوق ETF مختص به خود را خواهند داشت.

کد مطلب 4329033
سمیه رسولی

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