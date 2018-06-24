سید جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آزاد سازی سهام عدالت اظهار داشت: لایحه آزادسازی سهام عدالت همچنان در کمیسیون های مجلس در دست بررسی قرار دارد.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: کمیسیون های مختلف مجلس برای بررسی بیشتر با نمایندگان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده اند.

وی ادامه داد: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، لایحه آزادسازی سهام عدالت تا پایان تابستان در صحن علنی ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد.

سبحانی با اشاره به کلیت این لایحه، گفت: هنوز مشخص نیست چه میزان تغییر در لایحه ارسالی دولت ایجاد شود اما بر اساس لایحه کنونی که در حال بررسی در مجلس است، مدیریت معاملات خرید و فروش سهام عدالت از راه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) مدنظر قرار دارد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر ۴۹ شرکت سرمایه پذیر داشته باشیم یک صندوق ETF در بورس خواهد بود که سهام تمام ۴۹ شرکت داخل این صندوق ریخته می شود و با توجه به اینکه هر شخصی دارای یک واحد قابل معامله است، ۴۹ میلیون سهم از صندوق خارج می شود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بخش های مختلف همچون بانک، بیمه، پتروشیمی و ... هر کدام به صورت تخصصی صندوق ETF مختص به خود را خواهند داشت.