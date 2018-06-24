  1. استانها
  2. بوشهر
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر:

دایره خدمت‌رسانی تامین اجتماعی در استان بوشهر گسترش می‌یابد

دایره خدمت‌رسانی تامین اجتماعی در استان بوشهر گسترش می‌یابد

بوشهر - مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: دایره خدمت‌رسانی تامین اجتماعی در استان بوشهر گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، یلدا دارابی صبح یکشنبه در مراسم معارفه سرپرست بیمارستان سلمان فارسی بوشهر اظهار داشت: در راستای گسترش خدمات درمانی تلاش‌های خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به تلاش ویژه سازمان تامین اجتماعی و مدیریت درمان برای توسعه خدمات در نقاط مختلف کشور، تصریح کرد: در استان بوشهر نیز شاهد اقدامات خوبی در این راستا هستیم و طرح‌های متنوعی در دست اجرا است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: بیمارستان سلمان فارسی به عنوان بزرگترین مرکز درمانی تامین اجتماعی استان در ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی رتبه دو در بین بیمارستان‌های هم‌تراز و رتبه سه در کل بیمارستان‌های تامین اجتماعی را دارا است.

وی افزود: با کمک نیروهای متعهد و پرتلاش این مرکز درمانی کارهای ارزشمند و چشمگیری انجام شده و تلاش خواهیم کرد به چشم انداز سازمان که رسیدن به بهترین بیمارستان استان و برترین بیمارستان ملکی سازمان است دست یابیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر گفت: با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل سازمان تامین اجتماعی گسترش و بهبود دایره خدمت رسانی به مردم استان را مد نظر داریم و سعی خواهیم کرد با ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب رضایت‌مندی بیشتر مردم را فراهم کنیم.

در این مراسم دکتر جلال شجاعت به عنوان سرپرست بیمارستان سلمان فارسی معرفی شد. 

کد مطلب 4329127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها