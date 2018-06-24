به گزارش خبرنگار مهر، یلدا دارابی صبح یکشنبه در مراسم معارفه سرپرست بیمارستان سلمان فارسی بوشهر اظهار داشت: در راستای گسترش خدمات درمانی تلاش‌های خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به تلاش ویژه سازمان تامین اجتماعی و مدیریت درمان برای توسعه خدمات در نقاط مختلف کشور، تصریح کرد: در استان بوشهر نیز شاهد اقدامات خوبی در این راستا هستیم و طرح‌های متنوعی در دست اجرا است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: بیمارستان سلمان فارسی به عنوان بزرگترین مرکز درمانی تامین اجتماعی استان در ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی رتبه دو در بین بیمارستان‌های هم‌تراز و رتبه سه در کل بیمارستان‌های تامین اجتماعی را دارا است.

وی افزود: با کمک نیروهای متعهد و پرتلاش این مرکز درمانی کارهای ارزشمند و چشمگیری انجام شده و تلاش خواهیم کرد به چشم انداز سازمان که رسیدن به بهترین بیمارستان استان و برترین بیمارستان ملکی سازمان است دست یابیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر گفت: با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل سازمان تامین اجتماعی گسترش و بهبود دایره خدمت رسانی به مردم استان را مد نظر داریم و سعی خواهیم کرد با ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب رضایت‌مندی بیشتر مردم را فراهم کنیم.

در این مراسم دکتر جلال شجاعت به عنوان سرپرست بیمارستان سلمان فارسی معرفی شد.