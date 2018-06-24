به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هشتمین دوره جایزه ادبی یوسف صبح امروز با حضور سردار علی‌اصغر محسن شیخی معاون رئیس بنیاد و مدیر بنیاد استان تهران و بدون حضور دبیر این جشنواره در محل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد.

وی در این نشست خبری با اشاره به سابقه هفت ساله بنیاد در برگزاری این جایزه ادبی، عنوان داشت: جشنواره ادبی یوسف در سال جاری به صورت استانی برگزار خواهد شد و آثار برگزیده در هر استان تجلیل و در نهایت در یک مسابقه سراسری حضور خواهند داشت. این اتفاق در راستای ارزیابی سراسری استان‌های کشور و خلق یک جشنواره ملی به معنای کامل صورت می‌پذیرد.

وی ادامه داد: بنای کلی ما برای این جشنواره استفاده از افراد مجرب و سابقه‌دار برای تولید اثر داستانی است اما تصمیم نداریم به بستری بر ای قلم‌فرسایی صرف آنها مبدل شویم.

مدیر بنیاد حفظ آثار استان تهران ادامه داد: هر اثر داستانی برای شرکت در این جشنواره باید حداکثر چهار هزار کلمه حجم داشته باشد که برای استان تهران تا پایان شهریور ماه زمان برای ارسال آنها به دبیرخانه تدارک دیده شده است. البته این زمان در شهرها دیگر مختفاوت خواهد بود. ما بر این باوریم که هر اثری که به این جشنواره ارسال شود روزی و توفیق نویسنده‌ آن بوده که بتواند در فضای ادبیات دفاع مقدس تنفس و زندگی کند. با این همه انتظار و برآورد ما این است که در استان‌های مختلف آثار زیادی گردآوری شود که در هر استان برگزیده آنها انتخاب و تجلیل خواهد شد.

سردار محسن‌شیخی افزود: جایزه ادبی یوسف در دوره هشتم در سه بخش دفاع مقدس، دفاع ار حرم اهل بیت(ع) و بیداری اسلامی و مقاومت به دریافت آثار خواهد پرداخت. همچنین بخش ویژه مقاومت روزه خرمشهر و نیز فتح خرمشهر نیز در این جایزه در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برگزاری استانی این جایزه در دوره جاری به دلیل اقبال قابل توجه به آن بوده است، عنوان کرد: دفاع مقدس را نباید در قابی خاص دید. باید اتفاقات آن را آنگونه که شایسته است و وجود داشته است به شکلی کامل دید و مورد توجه قرار داد. به باور ما خلق آثار ادبی که جنگ را از تمامی زوایای آن دیده‌اند مهم و دستمایه‌ای برای ساخت فرهنگی نظام اسلامی ما خواهد بود با همین ایده است که موضوع مقاومت اسلامی و دفاع از حرم اهل بیت(ع) را نیز در سال جاری مورد توجه قرار داده‌ایم.

محسن‌شیخی افزود: برگزاری استانی این جایزه کمک می‌کند که آداب و فرهنگ هر منطقه بتوانند در دل داستان دفاع مقدس خود را بروز داده و دیده شوند. برگزاری سراسری این جایزه در سال‌های قبل و رقابت سنگینی که برای آن وجود داشت جلوی این مساله را می‌گرفت و بسیاری از استعدادها در دل آن امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کردند. ما با این اقدام در صددیم که بتوانیم دفاع مقدس را به سایر عرصه‌ها نیز تسری بدهیم و تمامی ظرفیت‌های موجود در عرصه دفاع مقدس را بارور و عرضه نماییم

یادآوری می‌شود مسعود امیرخانی که هفته گذشته به عنوان دبیر این دوره از این جایزه انتخاب شده بود در نشست خبری روز جاری حضور نداشت.