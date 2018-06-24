آشوراده در ۳۰ سال گذشته نابود شد/مسئولان از خلیج گرگان غفلت کردند

سیدمناف هاشمی در گفتکو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مورد آشوراده و اجرای طرح گردشگری و طبیعت گردی آن قانونی عمل کرده و آنرا احیاء میکنیم.
وی با بیان اینکه تمام حساسیتهای زیست محیطی آشوراده را مورد توجه قرار میدهیم چرا که خود را عضو تشکلهای زیست محیطی میدانم، گفت: طرحی که در آشوراده آغاز کردیم قانونی است.
استاندار گلستان افزود: میتوانستیم مثل بعضیها کار را غیرقانونی هم آغاز کنیم شاید کسی هم از ما سوال نمیکرد اما ترجیح دادیم فعالیت در آشوراده را قانونی که شرایط سختتری پیش روی ما قرار میدهد، آغاز کنیم.
وی با اشاره به اینکه طرح طبیعت گردی آشوراه سال گذشته تصویب شده و دی ماه به گلستان ابلاغ شد، ادامه داد: پس از آن، این طرح در کمیسیون تبصره دو محیط زیست مجوز لازم را دریافت کرد و باید این طرح در کمیسیون طبیعت گردی محیط زیست هم مصوب شود.
هاشمی با بیان اینکه هفته گذشته چهار عضو کمیسیون طبیعت گردی سازمان حفاظت محیط زیست این طرح را امضاء کرده اند و یکی از اعضا در کشور نبود، یادآور شد: طرح طبیعت گردی آشوراده پس از آن باید در شورای عالی شهرسازی مصوب شود.
وی با اشاره به اینکه تا مسئولان بالادستی خیال شان از اجرای این طرح راحت نشود و مجوزهای لازم را دریافت نکنیم، کار را آغاز نمیکنیم، اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم تا تیرماه مصوبه شورای عالی شهرسازی در مورد آشوراده را بگیریم و عملیات اجرایی این طرح را آغاز کنیم.
استاندار گلستان در پاسخ به این سوال که پس از تصویب نهایی طرح طبیعت گردی آشوراده در یک جلسه از اعمال تغییرات در این طرح خبر داده بودید، این جزییات چیست؟ گفت: در طرح اولیه ارتفاع مکانهای بومگردی، تفریحی و تفرجی آشوراده چهار تا پنج متر در نظر گرفته شده بود و آن را اصلاح کرده و به ۶ متر رساندیم.
بلند مرتبه سازی در آشوراده انجام نمیشود
وی با تاکید بر اینکه بلند مرتبه سازی در آشوراده انجام نمیشود، تصریح کرد: این طرح کاملا گردشگری و بوم گردی است و ۵۰ تا ۶۰ درصد کار با سازه های چوبی انجام و حتی پل ارتباطی دو طرف جزیره آشوراده هم چوبی طراحی و اجرا میشود.
هاشمی با بیان اینکه علاقمند به احیاء آشوراده هستیم، افزود: در ۳۰ سال گذشته آشوراده نابود شده است، آب دریا عقب نشینی کرد، مسئولان توجه نداشتند و مردم هم استفاده نکردند.
وی به وضعیت خلیج گرگان و تصمیات نهایی برای احیاء آن هم اشاره و بیان کرد: سه پیشنهاد برای احیاء خلیج گرگان مطرح است و پیشنهاد نخست که لایروبی یکی از کانالها (چاپقلی) است آسانتر به نظر میرسد اما نمیخواهیم نظر خود را اجرایی کنیم بلکه منتظر میمانیم تا محیط زیست یکی از پیشنهادات را قطعی کند.
وی با بیان اینکه خلیج گرگان در گذشته فراموش شده و هم اکنون تلاش داریم برای احیاء آن مسیر کارشناسی و فنی را دنبال کنیم، خاطرنشان کرد: لایروبی رودخانهها و حوضه آبریز منتهی به خلیج گرگان در مازندران و گلستان (لایروبی رودخانه های قره سو و گرگانرود در گلستان) و انتقال آب از نکاء رود از دیگر پیشنهادها برای نجات خلیج گرگان است.
نظر شما