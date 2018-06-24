ساخت موزه ایراندخت درودی با رعایت کامل قانون بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران با درج برخی اصلاحات مصوبه "مجوز واگذاری حق بهره برداری از دو قطعه زمین با حفظ مالکیت شهرداری به منظور احداث موزه آثار نقاشی ایراندخت درودی" اعلام داشتند این مصوبه در راستای رعایت کامل موازین قانونی و مصوبات شورا بوده است.

در هفتاد و یکمین جلسه شورا بررسی نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه " مجوز واگذاری حق بهره برداری از دو قطعه زمین واقع در منطقه ۶ با حفظ مالکیت شهرداری به منظور احداث موزه آثار نقاشی ایراندخت درودی" در دستور قرار گرفت.

علی اعطا سخنگوی شورا در تشریح این امر گفت: در رابطه با مصوبه حق بهره برداری دو قطعه زمین با حفظ حق مالکیت شهرداری تهران به منظور احداث موزه خانم درودی هیات تطبیق مصوبات در فرمانداری دو اشکال گرفته مبنی بر اینکه اولا مبانی حقوقی این واگذاری دارای ابهام بوده و همچنین نوع عقد قرارداد منعقد شده ذکر نشده و ثانیا مدت زمان بهره برداری معین نشده.

اعطا افزود: مطابق بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری در عبارات پایانی بند ۶ شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگ و نیز زندان ها با تصویب انجمن شهر از اراضی متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان یا با شرایط معین می تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا موسسات واگذار کند.

سخنگوی شورا افزود: اما شورای پنجم مصوبه ای داشت که مربوط به واگذاری املاک بود مبنی بر اینکه شهرداری در همه موارد می بایست پس از ارایه لایحه مجوز شورا را نیز اخذ نماید. " هر گونه واگذاری املاک و اموال غیر منقول شهرداری تهران به موسات حقوقی و اشخاص باید پس از ارایه لایحه از سوی شهرداری باید به تصویب شورا برسد ".

اعطا گفت: بنابراین روشن است بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و ثانیا بر اساس مصوبه شورای پنجم این امکان وجود داشته که شهرداری حق بهره برداری را واگذار کند.

با این حال متن مصوبه را اینگونه اصلاح کردیم : به منظور مساعی و مساعدت با فرهنگ و هنر ایرانی و بر اساس اختیارات حاصل از بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ به شهرداری تهران اجازه داده می شود حق بهره برداری از این دو قطعه زمین هر یک به مساحت ۳۶۰ متر مربع جمعا ۷۲۰ متر جنب پارک پرستو با حفظ حق مالکیت و صرفا به منظور احداث موزه آثار نقاشی خانم ایراندخت درودی به صورت حبس مطلق به موسسه غیر انتفاعی ایراندخت درودی واگذار نماید.

اعطا افزود: بدیهی است با توجه به عبارت "شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با شرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار موسسات مزبور بگذارد. از بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری ها مدت قرار داد نامحدود می باشد.

پس از قرائت پاسخ کمیسیون مشترک نوبت به موافقین و مخالفین رسید که تنها حسن خلیل آبادی در اعتراض به رویه هیات تطبیق گفت: من نسبت به پاسخ کمیسیون مشترک مخالف نیستم بلکه مخالف رویه هیات تطبیق در اعتراض به اینگونه موارد هستم.

نهایت این امر به رای گذاشته شد و به رای گذاشته شد و با اکثریت آراء پاسخ کمیسیون مشترک به تصویب رسید.