به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال انگلیس و پاناما از ساعت ۱۶:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه نیژنی نوگرود در گروه G جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برگزار شد که با پیروزی پرگل ۶ بر یک به سود انگلیس به پایان رسید.

جان استونز (۸ و ۴۰) هری کین ( ۱۲ - پنالتی، ۴۵ - پنالتی و ۶۲) و لینگارد (۳۶) برای انگلیس گلزنی کردند. بالوی (۷۸) برای پاناما گل زد.

بازیکنان انگلیس از همان سوت آغاز بازی، مهاجمان خود را هدف پاسکاری هایشان قرار دادند و توانستند خیلی زود به گل اول برسند. استونز روی کرنری که تریپی‌یر ارسال کرد با ضربه سر محکم خود توانست اولین گل «سه شیرها» را به ثمر رساند.

در ادامه بازیکنان پاناما که هیچ شانسی برای رسیدن به دروازه انگلیس نداشتند توپ و میدان را کاملا در اختیار شاگردان ساوت گیت قرار دادن تا نماینده قاره اروپا به گل های دوم تا پنجم خود در همان نیمه اول برسند.

در نیمه دوم بازیکنان انگلیس سعی بر حفظ توپ داشتند تا با توجه به بازی های سختی که در ادامه رقابت های چام جهانی پیش رو دارند بدن های خود را آماده نگه داشته و از هرگونه مصدومیت احتمالی دور بمانند. با این حال باز هم سه شیرها توانستند روی شوت از راه دوری که در مسیر دروازه پاناما به هری کین برخورد کرد به گل ششم برسند و کاپیتان انگلیسی ها پنج گله شده و به تنهایی در صدر جدول گلزنان جام قرار بگیرد.

پس از این گل گرت ساوت گیت سرمربی انگلیس تصمیم به تعویض چند بازیکن اصلی خود گرفت تا استراحت کنند. در ادامه این دیدار بازیکنان پاناما روی تک موقعیت خود موفق به گرفتن ضربه آزاد شدند تا به وسیله بالوی در دقیقه ۷۸ موفق به گلزنی شوند.

انگلیس با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدر گروه G قرار گرفت و پاناما نیز با دو شکست متوالی در قعر جدول قرار دارد.