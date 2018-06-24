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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۲

پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نامه معاون امور هنری

پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نامه معاون امور هنری

در پی نامه معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیدعباس صالحی و تودیع گواهینامه درجه هنری، صالحی به این نامه پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن نامه سیدعباس صالحی خطاب به سیدمحمد مجتبی حسینی آمده است:

«در پاسخ به نامه جنابعالی مبنی بر تودیع گواهینامه درجه یک هنری خود علی رغم طی شدن روند قانونی در این موضوع با هدف پیشگیری از ایجاد شائبه، ضمن تشکر ویژه از روحیه مسئولانه جنابعالی، بدیهی است اقدام صورت گرفته در مسیر حفظ آرامش در فضای فرهنگی و هنری و پرهیز از حاشیه پردازی بوده است.

برای جنابعالی که از خوشنویسان مورد تایید استادان به نام هستید، آرزوی توفیق و اعتلای هنری دارم.»

کد مطلب 4329575

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