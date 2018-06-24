به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور حسین پناهی آذر معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه سامانه صدور تمام الکترونیک روادید در فرودگاه مشهد افتتاح شد.

اتباع ۱۸۰ کشور می توانند از طریق سیستم آنلاین درخواست ویزا کنند.