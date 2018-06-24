به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور حسین پناهی آذر معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه سامانه صدور تمام الکترونیک روادید در فرودگاه مشهد افتتاح شد.
اتباع ۱۸۰ کشور می توانند از طریق سیستم آنلاین درخواست ویزا کنند.
طی مراسمی با حضور حسین پناهی آذر معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه سامانه صدور تمام الکترونیک روادید در فرودگاه مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور حسین پناهی آذر معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه سامانه صدور تمام الکترونیک روادید در فرودگاه مشهد افتتاح شد.
اتباع ۱۸۰ کشور می توانند از طریق سیستم آنلاین درخواست ویزا کنند.
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