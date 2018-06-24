سرمربی سنگال: مقابل ژاپن در بهترین فرم خود نبودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سنگال در یک بازی سخت و پایاپای به مصاف ژاپن رفت که در پایان با نتیجه ۲ بر ۲ به تساوی رسید. هر چند این تساوی جایگاه آنها در جدول را حفظ می کند، اما سرمربی این تیم نظر دیگری دارد.

آلیو سیسه در کنفرانس خبری گفت: این تساوی نتیجه دلخواهمان نبود. عملکرد تیم در مقایسه با بازی لهستان افت کرده بود. خیلی خوب بازی نکردیم و ژاپن تیم بهتر میدان بود.

وی ادامه داد: با همه اینها دو گل زدیم و چیزی که مرا اذیت می کند این است که نتوانستیم نتیجه را حفظ کنیم. ژاپن طوری بازی کرد که انتظارش را داشتیم. آنها تیم تاکتیکی و با کیفیتی هستند.

سرمربی سنگال در پایان گفت: زمانی که به آنها فضا می دادیم سریعا از آن استفاده کرده و کار را برایمان سخت می کردند. حالا باید صبر کنیم و امیدوار باشیم مقابل کلمبیا نتیجه خوبی بگیریم.