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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۱۹

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

سرمربی سنگال: مقابل ژاپن در بهترین فرم خود نبودیم

سرمربی سنگال: مقابل ژاپن در بهترین فرم خود نبودیم

سرمربی تیم ملی فوتبال سنگال معتقد است تیمش در بازی مقابل لهستان بهتر از بازی امشب بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سنگال در یک بازی سخت و پایاپای به مصاف ژاپن رفت که در پایان با نتیجه ۲ بر ۲ به تساوی رسید. هر چند این تساوی جایگاه آنها در جدول را حفظ می کند، اما سرمربی این تیم نظر دیگری دارد.

آلیو سیسه در کنفرانس خبری گفت: این تساوی نتیجه دلخواهمان نبود. عملکرد تیم در مقایسه با بازی لهستان افت کرده بود. خیلی خوب بازی نکردیم و ژاپن تیم بهتر میدان بود.

وی ادامه داد: با همه اینها دو گل زدیم و چیزی که مرا اذیت می کند این است که نتوانستیم نتیجه را حفظ کنیم. ژاپن طوری بازی کرد که انتظارش را داشتیم. آنها تیم تاکتیکی و با کیفیتی هستند.

سرمربی سنگال در پایان گفت: زمانی که به آنها فضا می دادیم سریعا از آن استفاده کرده و کار را برایمان سخت می کردند. حالا باید صبر کنیم و امیدوار باشیم مقابل کلمبیا نتیجه خوبی بگیریم.

کد مطلب 4329670

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