سد معبر دغدغه مهم مردم/تالاب گم شده به مکان گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر انزلی بعدازظهر یکشنبه در سی و نهمین جلسه این شورا پخش زنده فوتبال تیم ملی ایران در فضای باز را یکی از مطالبات مردم این شهر دانست و اظهار کرد: با توجه به تجارب خوب شهرداری در برگزاری جشنواره ها در سطح شهر، درخواست اعضای شورا شهر برای پخش بازی تیم ملی برابر پرتغال به فرمانداری ارسال شده است.

امیر احمدی فرد با اشاره به قول مساعد فرماندار انزلی در زمینه اخذ مجوز برای نمایش این دیدار در محوطه موزیک جیگای بندرانزلی، افزود: آمادگی لازم برای اجرای این برنامه با کیفیت بالا وجود دارد.

وی تاکید کرد: انتظار می رود شهروندان نیز همچون گذشته با فرهنگ بالای خود در صورت پیروزی یا شکست تیم ملی فوتبال در بازی پیش رو، آرامش خود را حفظ کرده و در برقراری نظم و امنیت در شهر با مسئولان همکاری کنند.

نبود متولی مشخص برای سواحل مشکل اصلی است

احمدی فرد با بیان اینکه برای نخستین بار شهرداری انزلی به عنوان دبیر کمیته ساماندهی سواحل انتخاب شده است، گفت: یکی از مشکلات شهرهای ساحلی، نبود متولی مشخص برای سواحل بود.

به گفته این مسئول به همین منظور هرسال کمیته ۹ گانه ای وظیفه نظارت و برنامه ریزی سواحل را برعهده داشت که خوشبختانه در سال جاری شهردار انزلی به عنوان ناظر سواحل حوزه شهری انتخاب شده است.

وی با اشاره به خریداری ماشین مکانیزه ساحل روب با مصوبه شورای شهر و با اعتبارات شهرداری انزلی، یادآورشد: این اقدام در راستای حفاظت از محیط زیست خریداری شده است.

رئیس شورای شهر انزلی با بیان اینکه امیدواریم پروژه انتقال فاضلاب های شهری به سمت تصفیه خانه در کوتاه ترین زمان اجرایی شود، افزود: این موضوع برای مردم انزلی غیرقابل قبول است که به علت بدهی و نبود اعتبارات پروژه ها در سطح این شهر راکد بماند.

وی ادامه داد: با رایزنی های انجام شده احداث پارکینگ های مکانیزه و زیبا سازی مبلمان شهری در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.

احمدی فرد در ادامه همچنین به مشکلات تیم فوتبال ملوان بندرانزلی نیز اشاره و آن را یکی از دغدغه های مهم مردم این شهر دانست و گفت: با توجه به انتخاب مالک برای باشگاه انتظار می رود مسئولان این باشگاه از تجربیات گذشته درس گرفته و اشتباهات دوباره تکرار نشود.

وی رفع مشکل سد معبر را یکی دیگر از برنامه های شورای شهر اعلام و عنوان کرد: با توجه به تکمیل بازار ماهی فروشان بندرانزلی، ماهی فروشان، طبق داران و همچنین میوه فروشان این محدوده به این بازارمنتقل شده تا بار ترافیکی این محدوده کاهش یابد.

ایجاد مجتمع های بین راهی در بندرانزلی

در ادامه این جلسه شهردار انزلی اظهار کرد: با توجه به هماهنگی های انجام شده، آمادگی لازم برای ایجاد مجتمع های بین راهی وجود دارد.

حسن پورقربان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های شهرداری انزلی تبدیل تالاب گم شده به یکی از مکان های گردشگری است، افزود: تلاش می شود با احداث تاسیسات گردشگری و اجرای پروژه های لازم آن را به یک محل گردشگری برای جذب گردشگر تبدیل کنیم.

وی به وجود ۹ کیلومتر ساحل در محدوده شهری انزلی و برخی مشکلات در این حوزه اشاره و تصریح کرد: تلاش می کنیم علاوه بر ساماندهی موتورهای چهارچرخ فعال در سواحل با فضاسازی لازم و همچنین برگزاری برنامه های فرهنگی، مکانی نیز برای برگزاری تئاتر و نمایش روباز در طرح های سالم سازی اختصاص دهیم.

شهردار انزلی بر لزوم ساماندهی پارکبان ها در سطح شهر تأکید کرد و گفت: پارکبان های فعال در سطح شهر توسط نیروی انتظامی شهرستان ساماندهی می شود تا شهرداری نیز بتواند نقش خود را در این باره به خوبی ایفا کند.

ملوان وارد بازی سیاسی شد

در ادامه جلسه نائب رئیس شورای اسلامی شهر انزلی با اشاره به سد معبر در سطح شهر، اظهار کرد: بسیاری از مراجعات مردمی در زمینه وضعیت سد معبر در سطح شهر و به ویژه خیابان سردار جنگل است.

شعبان جعفری با تاکید بر لزوم ساماندهی وضعیت سد معبر در سطح شهر، افزود: طرح اجرای پروژه گردشگری تالاب گم شده انزلی نیز پیش از اجرا باید در صحن علنی شورای شهر بررسی و تایید شود.

وی با اشاره به مشکلات تیم ملوان بندر انزلی، ادامه داد: مردم اطلاعاتی کافی از وضعیت این تیم دارند و می دانند مشکلات به وجود آمده برای این تیم از سوی چه کسانی بوده است.

جعفری با بیان اینکه متاسفانه تیم ملوان گرفتار بازی های سیاسی شد، تاکید کرد: براثر همین اتفاقات این تیم پرطرفدار از لیگ برتر به لیگ یک سقوط کرد اما در حال حاضر با توجه به انتخاب مالک برای این باشگاه، شورای شهر نیز هم کمک کنید این تیم به جایگاه واقعی خود برسد.