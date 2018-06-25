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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

حضور رفیعی در ضیافت ناهار پرسپولیسی‌ها

حضور رفیعی در ضیافت ناهار پرسپولیسی‌ها

هافبک فصل گذشته الخور قطر در ضیافت ناهار باشگاه پرسپولیس شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی با توجه به تعطیلی تمرین امروز پرسپولیس، ضیافت ناهار مشترکی را بین مدیران باشگاه و اعضای تیم برگزار کرد تا با روحیه ای بالا تمرینات پیش فصل خود را دنبال کنند.

در این ضیافت ناهار، سروش رفیعی که صحبت های زیادی مبنی بر حضورش در پرسپولیس است نیز حضور داشت. هافبک فصل گذشته الخور قطر که سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس را هم دارد در ر حالی با مدیران و بازیکنان پرسپولیس ناهار را صرف کرد که گفته می شود تمایل زیادی برای بازگشت به جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ نشان داده است.

کد مطلب 4330208

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