لطف ایران در حق اسپانیا/ بیرانوند مهاجم انگلیس را مدعی نگه داشت!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدار تیم های ایران و پرتغال می رفت با نتیجه یک بر صفر به سود یاران رونالدو به پایان برسد، کریم انصاریفرد از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند تا به لطف این گل و نتیجه تیم اسپانیا یکبار دیگر به صدر جدول گروه دوم مسابقات بازگردد.

گل دقایق پایانی کریم انصاریفر باعث شد تا اسپانیا به صدر جدول صعود کرده و به جای روبرو شدن با اروگوئه در مرحله حذفی مسابقات، حریف ساده تری مثل روسیه میزبان را پیش روی خود ببیند و شانس بیشتری برای راهیابی به مراحل بالاتر داشته باشد.

از سوی دیگر کریس رونالدو هم می توانست با گلزنی به تیم ملی ایران یکبار دیگر صدر جدول گلزنان را که در اختیار هری کین مهاج انگلیس قرار دارد باز پس گیرد اما بازیکنان ما دفاع جانانه ای مقابل رونالدو به نمایش گذاشته و فرصتهای گلزنی را از او گرفتند. اوج هنر بازیکنان تیم ملی کشورمان مقابل رونالدو به مهار ضربه پنالتی اش توسط بیرانوند باز می گشت.

دیدار تیم های ایران و پرتغال در چارچوب مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با نتیجه یک - یک مساوی به پایان رسید.